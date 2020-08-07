Ertuğrul Sağlam: "Samsunspor'u hak ettiği Süper Lig'e taşıyacağız" - BOLU
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Ertuğrul Sağlam: "Samsunspor'u hak ettiği Süper Lig'e taşıyacağız" - BOLU

TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, "İnşallah önümüzdeki sene şampiyonluğun en büyük adayı olarak bu köklü ve şanlı camiayı ait olduğu Süper Lig'e, hak ettiği yere taşıyacağız." dedi.

07.08.2020 19:07 | Son Güncelleme: 07.08.2020 19:12

TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, "İnşallah önümüzdeki sene şampiyonluğun en büyük adayı olarak bu köklü ve şanlı camiayı ait olduğu Süper Lig'e, hak ettiği yere taşıyacağız." dedi.

Samsun ekibi, Anadolu Otoyolu'nun Cankurtaran mevkisinde bulunan bir otelde başladığı ikinci etap kamp çalışmalarına devam ediyor.

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, takımın akşam antrenmanı öncesinde gazetecilere açıklamada bulundu.

Açıklamasında, ilk etap kamplarının çok güzel geçtiğini ve Kurban Bayramı'nın hemen sonrasında yeniden kampa girdiklerini anımsatan Sağlam, yine yoğun bir şekilde ve biraz daha tempoyu arttırarak çalışmalarına devam ettiklerini ifade etti.

Sağlam, birkaç gün içerisinde yeni transferlerin de aralarına katılması ile birlikte ikinci bölüm çalışmalarını tamamlayacaklarını anlatarak, "Kampın son bölümüne doğru 2 hazırlık maçımız var. Onları da 15'inde Kocaelispor ile oynayacağız 18'inde bir hazırlık maçı organizasyonumuzda daha var. Onda da bir iki takımla görüşmelerimiz devam ediyor. Onları da oynayıp yine 3 günlük iziden sonra 22 Ağustos'ta Samsun'da yenilenen çok modern hale gelen kendi tesislerimizde çalışmalarımız devam edecek." dedi.

Samsunspor taraftarlarının kendilerini merakla takip ettiğini de belirten Sağlam, "Taraftarlarımızın, transfer konusunda beklentileri var. Kimsenin endişesi olmasın. Samsunspor'u yıllardır hayalini kurduğumuz Süper Lig'e taşıyacak kadroyu oluşturacağız. İnşallah önümüzdeki sene şampiyonluğun en büyük adayı olarak bu köklü ve şanlı camiayı ait olduğu Süper Lig'e, hak ettiği yere taşıyacağız. bundan kimsenin şüphesi olmasın. Çalışmalarımız bu yönde ve bu doğrultuda devam ediyor." ifadesini kullandı.

Sağlam, daha önce de açıkladığı gibi, 1. Lig'e çıktıkları takıma 7-8 takviye yaparak yollarına devam edeceklerini de dile getirerek, "Geçen seneki bizi şampiyon yapan kadromuzu da zaten koruduk. İşimize yarayacak herhangi bir oyuncu kadrodan ayrılmadı. Yola devam etmeyeceğimiz arkadaşlarımızla da zaten bu işin gereği olarak ayrıldı. O yüzden 7-8 gibi transferi bitireceğiz.

Süper Lig 21 takımla oynanacak. Ama bizim ligimiz 18 takımla oynayacak. Tabii ki Kayserispor, Malatyaspor ve Ankaragücü gibi 3 tane köklü camianın bizim rakibimiz olmaması bizim için kağıt üzerinde bir avantaj gibi görünüyor. Ama futbolun şöyle bir kuralı var. Maçlar kağıt üzerinde kazanılmıyor. Oynanmadan kazanılmıyor. Hiç konsantrasyonumuzu bozmadan, tamamen tüm enerjimizle, çok ciddi bir şekilde bu sezona başlayacağız. Aynı ciddiyetle de devam edip inşallah yolun sonunda da şampiyonluğa ulaşacağız." dedi.

-Yılport Samsunspor'un yeni sezon hazırlıkları

Samsun ekibi, teknik direktör Ertuğrul Sağlam koordinesinde yaptığı yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenman ile devam etti.

Antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra koşu yaptı.

Samsunsporlu futbolcular antrenmanı 9'ar kişilik 3 grup halinde pas ve 5'e 2 top kapma çalışması ile tamamladı.

Ertuğrul Sağlam: 'Samsunspor'u hak ettiği Süper Lig'e taşıyacağız' - BOLU

Kaynak: AA

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