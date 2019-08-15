Ertuğrul Sağlam memleketine sahip çıktı

Zonguldaklı teknik adam Ertuğrul Sağlam, Ereğli Belediyespor formasını giyerek eflatun-beyazlı takımın başlatmış olduğu 'Formanı al takımına destek ol' kampanyasına destek verdi.

15.08.2019 14:23
Ertuğrul Sağlam memleketine sahip çıktı

Zonguldaklı teknik adam Ertuğrul Sağlam, Ereğli Belediyespor formasını giyerek eflatun-beyazlı takımın başlatmış olduğu 'Formanı al takımına destek ol' kampanyasına destek verdi.

Bölgesel Amatör Lig takımı Ereğli Belediyespor geçtiğimiz günlerde kulübe maddi gelir sağlamak amacıyla, 'Formanı al takımına destek ol' kampanyasını başlatmıştı. Kampanyanın başlatılmasının ardından eflatun-beyazlı taraftarlar formalarını alarak takımlarına destek vermişti. Son olarak Türk futbolunun başarılı isimlerinden Zonguldaklı teknik adam Ertuğrul Sağlam, Ereğli Belediyespor formasını giyerek kampanyaya destek oldu. Sağlam sosyal medya üzerinden Ereğli Belediyespor formasını giyerek kampanyaya destek çağrısında bulundu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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