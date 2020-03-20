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Koronavirüs, Samsunspor, Spor

Ertuğrul Sağlam: Liglerin ertelenmesi yerinde bir karar

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, koronavirüs tedbirleri kapsamında liglerin ertelenmesinin çok normal ve yerinde bir karar olduğunu söyledi.

20.03.2020 17:15 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:15
Ertuğrul Sağlam: Liglerin ertelenmesi yerinde bir karar

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, koronavirüs tedbirleri kapsamında liglerin ertelenmesinin çok normal ve yerinde bir karar olduğunu söyledi.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, koronavirüs salgınına karşı büyük gayret sarf eden sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Sağlam, "Devlet büyüklerimizin, Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın direktiflerini, uyarılarını harfiyen uygulamamız gerekiyor. Bu vesileyle Sayın Bakanımıza ve tüm sağlık çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür edelim. Allah razı olsun, gece gündüz çalışıyorlar. Bizler onlara nasıl yardımcı olabiliriz, bu mücadeleye nasıl daha fazla katkı koyabiliriz bunu düşünüyoruz. Burada şu tespitimi ifade etmek durumundayım. Uzmanlarımızdan öğrendiğimiz kadarıyla daha çok risk grubunu yaşlılarımız oluşturuyor. Bununla beraber kendi gözlemim, sanki bazı genç kardeşlerimizin konuya daha ciddi bakması gerekiyor. Virüsü bulaştırma ihtimali son derece tehlikeli. Gençlerimizin de hassas olması lazım. Devlet büyüklerimizin, hekimlerimizin direktifleri dışına çıkma lüksümüz yok. Bu konu son derece ciddi" şeklinde konuştu.

Koronavirüs ile ilgili taraftara da seslenen Sağlam, "Evet kulüp olarak bu büyük mücadelede elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız. Başkanımız, yöneticilerimiz, oyuncularımız ve çalışanlarımızla mücadeleye hazırız. Biliyorum ki taraftarımız ve tüm Samsun şehri de bu mücadelede gereken gayreti gösterecektir. Bu arada sportif açıdan da taraftarımıza şu mesajı verelim. Her şey normale döndüğünde inşallah en kısa sürede hedefimize yürümeye devam edeceğiz. Antrenman planlaması konusunda da hazırlığımızı yapmıştık. O konuda da hiç endişemiz yok. Yeter ki bir an önce ülke olarak sağlıklı günlere dönelim. Bakın burası Samsun, en umutsuz olunan zamanda Milli Mücadele'nin ilk hareketi buradan başladı. Daha 2 gün önce Çanakkale şehitlerimizi andık. Biz ulus olarak olmaz deneni defalarca kez başardık. Bizim milletimizin tarihinde umutsuzluğa yer yok. Bilim ışığında, hekimlerimizin direktifleriyle, birbirimize inanarak, yardım ederek, konuyu ciddiye alarak inşallah bu belayı da defedeceğiz. Birbirimize inanalım, konuyu ciddiye alalım. Biz bu işi başarırız" dedi.YILPORT SAMSUNSPOR 4 GÜN İZİNLİGençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni tip koronavirüs (KOVİD-19) salgını nedeniyle ligleri ileri bir tarihe ertelemesinin ardından, bu sabah saat 11.00'de antrenman yapan Yılport Samsunspor'da, teknik direktör Ertuğrul Sağlam takıma 4 gün izin verdi. Samsunspor, 25 Mart Çarşamba günü saat 17.30'da çalışmalara devam edecek.

Kaynak: DHA

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