Ertuğrul Sağlam, kar temizledi
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Ertuğrul Sağlam, kar temizledi

16.02.2021 20:37 | Son Güncelleme: 16.02.2021 20:41
Ertuğrul Sağlam, kar temizledi

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Samsunspor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, antrenman öncesinde sahadaki karların temizlenmesine yardım etti.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Samsunspor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, antrenman öncesinde sahadaki karların temizlenmesine yardım etti.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un antrenmanlarını yaptığı Nuri Asan Tesisleri şehirdeki yoğun kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Kırmızı-beyazlıların idman sahasındaki karı temizlemek için teknik direktör Ertuğrul Sağlam ve teknik heyet de görevlilerle birlikte ellerine aldığı kar temizleme aletiyle sahanın antrenman yapmaya uygun hale gelmesi için çalıştı.


Ertuğrul Sağlam, kar temizledi
Ertuğrul Sağlam, kar temizledi
Ertuğrul Sağlam, kar temizledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan İÇKİLLİ

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