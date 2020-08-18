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Ertuğrul Sağlam kamp çalışmalarını değerlendirdi

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, kamp çalışmalarını değerlendirerek, "Kampımız mükemmel geçti.

Ertuğrul Sağlam kamp çalışmalarını değerlendirdi
18.08.2020 14:43 | Son Güncelleme: 18.08.2020 15:20

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, kamp çalışmalarını değerlendirerek, "Kampımız mükemmel geçti. Ben iki kamp sonrasında gerçekten çok keyifliyim. Önümüze çok daha huzurla ve rahatla bakabiliyorum." ifadelerini kullandı.

Kulübün internet sitesinde görüşlerine yer verilen Ertuğrul Sağlam, iki kampta da oyuncularının mükemmel çalıştığını ve fiziksel olarak istedikleri seviyeye geldiklerini belirtti.

23 Ağustos Pazar gününden itibaren çalışmaların Nuri Asan Tesisleri'nde devam edeceğini aktaran Sağlam, şunları kaydetti:

"Biz diğer takımlardan erken başladık. Çünkü 15 Mart'tan 15 Temmuz'a kadar yaklaşık 4 ay kendi çapımızda antrenmanlar yapmaya çalıştık. Arada tesislerde 3 hafta antrenman yaptık. Oyuncularımıza bireysel antrenmanlarını gönderdik. Önümüzdeki sene TFF 1. Lig'de mücadele edeceğimiz rakiplerimizin tamamına yakını 19 Temmuz tarihine kadar, play-off oynayanlar da yaklaşık 7-8 gün daha maçlara devam etti. Dolayısıyla bizden fiziksel anlamda sezonu çok daha önde bitirdiler. Hem 4 aylık vermiş olduğumuz aradaki performans kaybını ve fiziksel kayıpları ortadan kaldırmak, daha sonra gireceğimiz mücadelede rakiplerimizle başa baş mücadele etmek hatta onlardan daha iyi mücadele etmek için fiziksel anlamda toparlanmamız gerekiyordu. İlk bölümde bu toparlanma sürecini yaşadık. İkinci bölümde tempoyu biraz daha artırdık. Daha yoğun çalışmaya başladık."

Her iki kampın da çok iyi geçtiğini vurgulayan Sağlam, "Tek bir amacımız ve tek bir hedefimiz var, o da Samsunspor'u uzun yıllardır hayalini kurduğu Süper Lig'e taşımak. Yıllardır üzülen taraftarlarımız maalesef zaman zaman çok sıkıntılı anlar ve günler yaşadı. Onların yüzünü güldürmek istiyoruz. Söz verdiklerimiz var. Samsunspor aşkıyla yanıp tutuşan ve hayattan göçüp giden kardeşlerimiz var. Onlara verdiğimiz sözleri tutmak açısından da bizim bu seneyi hep beraber çalışarak, birbirimize kenetlenerek, birbirimize destek olarak şampiyon bitirme amacımız var. İnşallah bu amaca biz sezon sonunda ulaşacağız ve Samsunspor'u layık olduğu Süper Lig'e taşıyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bolu kampında iki hazırlık maçı planladıklarını fakat bazı sebeplerden dolayı oynayamadıklarını belirten Sağlam, "Biri Elazığspor'un kampa gelemiyor olmasından dolayı ertelendi. Kocaelispor maçını da maalesef takım içinde yaşadığımız, bir oyuncumuzda Kovid-19 tespiti sonrasında iptal etmek zorunda kaldık. Kampta bir tek hazırlık maçı eksiğimiz oldu." ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Ertuğrul Sağlam, şunları kaydetti:

"Dileğimiz, istediğimiz oyuncuların da bir an önce takıma katılıp tam takım halinde bundan sonraki süreci devam ettirmek olacak. Yönetimimiz çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Tabii ki iyi oyuncular almak istiyoruz. Birkaç oyuncuyla alakalı son aşamaya geldik diyebiliriz. İnşallah bu oyuncuları da hem yabancı hem de içeride yerli alternatiflerimizi, yerli oyuncu portföyümüzü, takım içindeki kaliteli yerli oyuncu sayısını biraz daha artırabilirsek, hem takım içindeki forma rekabetini biraz daha üst seviyeye çıkartırız hem de bu oyuncuların direkt katkısıyla beraber sezon içinde yaşayacağımız cezalar, sakatlıklar halinde kadroda alternatif oyuncuların daha fazla ve çeşitli olmasının faydalarını göreceğiz. Ben birkaç gün içinde birkaç transferimizin bitip hem içeride bizlerin hem de taraftarımızın daha keyifli olacağını düşünüyorum."

Kaynak: AA

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