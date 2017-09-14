Ertuğrul Sağlam İstifasını 'Sosyal Medya' Üzerinden Doğruladı

SÜPER Lig Ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'da 4 aydır görev yapan teknik direktör Ertuğrul Sağlam, sözleşmesini dün gece tek taraflı fesh ettikten sonra, kendine ait sosyal medya hesabından istifasını doğruladı.



Sağlam, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"15.06.2017 tarihinde başladığım Evkur Yeni Malatyaspor teknik direktörlüğü görevimden bugün itibariyle ayrılmış bulunmaktayım. Son derece olumlu bir enerji ile başladığımız bu değerli görevde çok net bir şekilde sportif yapılanma, transfer sürecindeki seçimler ve kadro planlaması noktasında yaşadığımız fikir ayrılıkları bu sonucu kaçınılmaz kılmıştır. Antrenman ve kamp tesislerinin verilen sözlere rağmen halen bitirilmemesi ise bizim futbolcu kardeşlerimize mahcup olmamıza yol açmış bu da ayrılık kararımızda belirleyici olmuştur. Başarının olmazsa olmazı fikir birlikteliğinin sağlanabilmesini mümkün görülmediği gerçeği ile sözleşmemde yazılı olan tek taraflı fesih bedelini de ödeyerek bu kararı almış bulunmaktayım. Görevde kaldığımız süre içerisinde desteklerini esirgemeyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı sayın Öznur Çalık başta olmak üzere bütün Malatya halkına, her fırsatta bize sevgilerini hissettiren futbol severlere ve sezonun başından bu yana zor şartlarda mücadelelerini sürdüren futbolcu kardeşlerime teşekkürü bir borç bilirim. İnşallah Evkur Yeni Malatyaspor yıllar sonra mücadele ettiği Süper Lig serüveninde hak ettiği güzel günlere kavuşacaktır" dedi.



- Malatya