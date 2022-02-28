Ertuğrul Sağlam, İran ekibi Tractor'e geri döndü - Haberler

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Ertuğrul Sağlam, İran ekibi Tractor'e geri döndü

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Ertuğrul Sağlam, İran ekibi Tractor'e geri döndü

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, İran ekiplerinden Tractor FC ile sözleşme imzaladı.

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, İran ekiplerinden Tractor FC ile sözleşme imzaladı.

Ertuğrul Sağlam, İran 1. Ligi ekiplerinden Tractor FC ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. 52 yaşındaki çalıştırıcı 2017-2018 sezonunda İran ekibinde görev yapmış ve 16 maça çıkmıştı.

Tebriz merkezli spor kulübü Tractor FC, bu sezon ligde oynadığı 20 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 18 puan topladı. Düşme hattında yer alan Tractor FC 16 takımlı ligde 13. sırada yer alıyor.

Türk takımı Tractor'den yapılan açıklamada, "Yeniden evine hoş geldin" açıklamasına yer verildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor

Ertuğrul Sağlam, İran, Spor, Haberler

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