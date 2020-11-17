Ertuğrul Sağlam'ın korona virüs testi pozitif çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ertuğrul Sağlam'ın korona virüs testi pozitif çıktı

17.11.2020 00:58 | Son Güncelleme: 17.11.2020 01:12
Ertuğrul Sağlam'ın korona virüs testi pozitif çıktı

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam'ın korona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam'ın korona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un başı korona virüs pandemisinden dolayı dertte. Neredeyse kadrodaki tüm futbolcuların yakalandığı korona virüse Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ve Genel Menajer Mustafa Aztopal'ın da yakalandığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün Genel Menajerimiz Mustafa Aztopal ve Teknik Direktörümüz Ertuğrul Sağlam'ın semptomatik belirtiler göstermesi neticesinde yapılan testlerinin pozitif çıktığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Tedavilerine ve ev izolasyonlarına hemen başlanan ve genel sağlık durumları iyi olan Teknik Direktörümüz Ertuğrul Sağlam ve Genel Menajerimiz Mustafa Aztopal'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Geçtiğimiz günlerde semptomatik belirtiler neticesinde yapılan testleri sonucunda Covid-19 test sonuçları pozitif çıkan Başkanımız Yüksel Yıldırım ve Başkan Yardımcımız Mustafa Kemal Erkanat'ın ev izolasyonları ve tedavileri devam etmekte, genel sağlık durumları ise iyi seyretmektedir. Yine aynı tarihte testi pozitif çıkan Samsunspor Kulübü Basketbol Şubemizin Başkanı Jasper Yıldırım ise tamamen iyileşmiş ve herhangi bir belirtisi kalmamıştır. Tüm başkan ve yöneticilerimize acil şifalar ve sağlıklı geri dönüşler diliyoruz." - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Ertuğrul Sağlam'ın Covid-19 testi pozitif çıktı
Ertuğrul Sağlam'ın Covid-19 testi pozitif çıktı
Enner Valencia'nın korona virüs testi pozitif çıktı
Enner Valencia'nın korona virüs testi pozitif çıktı
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in korona virüs testi pozitif çıktı
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in korona virüs testi pozitif çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ümit Özdağ Haydar Akar İlham Aliyev Cevdet Yılmaz Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kutsi Timur Selçuk Demet Akalın Aras Bulut İynemli
Spor Caner Erkin Abdullah Avcı Lewis Hamilton Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Medya Milli Kamera İyi Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ertuğrul Sağlam'ın korona virüs testi pozitif çıktı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.11.2020 02:06:23. #1.15#
title