Ertuğrul Sağlam'ın İstifası

Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un kulüp basın sözcüsü Erdal Gündüz, teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın istifa kararını medyadan öğrendiklerini, konuyla ilgili yönetim kurulunun toplanacağını söyledi.



Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğle saatlerinde Sağlam'ın istifa ettiğine ilişkin haberler duyduklarını ifade etti.



Bunun üzerine Sağlam'ı telefonla aradıklarını ancak henüz ulaşamadıklarını belirten Gündüz, "Başkanımız şu an İstanbul'dan Malatya'ya geçiyor. Konuyla ilgili yönetim kurulumuz toplanıp, açıklama yapacak." diye konuştu.