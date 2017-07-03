Ertuğrul Sağlam: "Herkesin İstediği Malatyaspor'u Oluşturacağız"

- Ertuğrul Sağlam: "Herkesin istediği Malatyaspor'u oluşturacağız"



BOLU - Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, yapacakları 5 ya da 6 transferle takım kadrolarını tamamlamayı düşündüklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor, Bolu'nun Karacasu Beldesi'nde bulunan bir otelde yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, kamp çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini ifade ederek, "Sağ olsun çocuklar sorumluluk duygusu içerisinde gerçekten istediklerimizi yapmak için ellerinden geleni ortaya koyuyorlar. Gayet güzel, memnunuz. Tabii memnuniyetsizliğimiz de, geçtiğimiz yıl kadroda olup da yurt dışında olan futbolcularımızın bir kaç tanesinin ve yeni anlaşma imzalamış olduğumuz transferlerin aramıza katılmamış olması. İnşallah bugün yarın onların da katılımıyla biraz daha geniş ve kaliteli bir kadroyla çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Transfer çalışmalarının da devam ettiğini belirten Sağlam, "Transfer çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Başkanımızla ve yönetimimizle birlikte çok ciddi şekilde çalışarak, araştırarak takıma doğru isimleri koyacağız. Herkesin istediği, iyi futbol beklediği ve taraftarımızı, camiamızı mutlu edecek Malatyaspor'u inşallah oluşturacağız" şeklinde konuştu.