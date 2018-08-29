Ertuğrul Sağlam: "Fenerbahçe Maçını Kazanmak İçin..."

Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Fenerbahçe ile 1 Eylül Cumartesi günü deplasmanda oynayacakları maçı kazanmak için ellerinden gelen mücadeleyi ortaya koyacaklarını söyledi.

Sağlam, antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligin ilk 3 haftasını planladıkları seviyeye yakın bir yerde tamamladıklarını, bu hafta oynayacakları Fenerbahçe maçında da sahada iyi bir futbol sergilemek için gayret göstereceklerini belirtti.

Hazırlık sürecini iyi geçirip hazır bir takımla Fenerbahçe'nin karşısına çıkmayı istediklerini dile getiren Sağlam, "Fenerbahçe maçına kadar 3-4 günlük bir süremiz var. Bu süreci de en iyi şekilde değerlendirip milli takım arasına gireceğiz. 15 günlük süreçte de eksikliklerimizi giderip daha sonraki dönemlere daha iyi bir şekilde başlama şansı elde edeceğiz." şeklinde konuştu.

"Fenerbahçe maçını kazanmak için elimizden gelen mücadeleyi ortaya koyacağız"

Evkur Yeni Malatyaspor maçının özellikle ikinci yarısında oynadıkları doğru futbolu Fenerbahçe'ye karşı da geliştirerek ortaya koymaya çalışacaklarını ifade eden Sağlam, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe maçını kazanmak için elimizden gelen mücadeleyi ortaya koyacağız. Özellikle Malatyaspor maçında yaptığımız doğru şeyleri daha da artırmaya çalışacağız. Çok kapanabilen bir takım değiliz, çok defansif oynayan bir takım da değiliz o yüzden ofansif anlamda daha da üreteceğiz, bulduğumuz pozisyonları inşallah bu maçta değerlendireceğiz. Bu 4 maçlık periyodu istediğimiz gibi iyi geçmek, kaybetmeden geçebilmek bizim için son derece önemli. Bu gibi durumlar Kayserispor'u seven herkes için bir moral motivasyon kaynağı oluyor."

"Transfer konusunda çok net bir arayışımız yok"

Transfer çalışmalarına da değinen Sağlam, şöyle konuştu:

"Transfer konusunda şu anda açıkçası çok net bir arayışımız yok. Başkanımızla bugün de konuştuk. Antrenmandan sonra akşam yine konuşup, yeniden bir durum değerlendirmesi yapacağız. Burada birçok parametre ortaya çıkıyor. Yapmamız gereken ne varsa onu da yapacağız ama bu kadromuz devre arası transfer dönemine kadar devam edecek gibi görülüyor."

Antrenman

Öte yandan Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı takım, antrenmanda koşunun ardından pas organizasyonları ve şut çalışması yaptı.