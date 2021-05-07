Ertuğrul Sağlam: "Efsane Başkan İbrahim Yazıcı'yı özlem ve rahmetle anıyorum"
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Ertuğrul Sağlam: "Efsane Başkan İbrahim Yazıcı'yı özlem ve rahmetle anıyorum"

Ertuğrul Sağlam: 'Efsane Başkan İbrahim Yazıcı'yı özlem ve rahmetle anıyorum'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Bursaspor'da birlikte Süper Lig şampiyonluğu yaşadığı merhum başkan İbrahim Yazıcı'yı unutmadı.

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Bursaspor'da birlikte Süper Lig şampiyonluğu yaşadığı merhum başkan İbrahim Yazıcı'yı unutmadı.

2009-2010 sezonunda Bursaspor'un başında Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, o dönemdeki başkanı İbrahim Yazıcı'nın vefatının 8. yıl dönünümde anma mesajı yayımladı. Tecrübeli teknik adam, sosyal medya hesaplarından Yazıcı ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran, efsane Başkan İbrahim Yazıcı'yı vefatının 8. Yılında saygı, özlem ve rahmetle anıyorum." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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