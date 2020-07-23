HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Ertuğrul Sağlam'dan taraftara mesaj: Bize güvensinler, inansınlar

Gelecek sezon TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek olan Yılport Samsunspor, Bolu Gerede'de kamp çalışmalarını sürdürüyor.

Ertuğrul Sağlam'dan taraftara mesaj: Bize güvensinler, inansınlar
23.07.2020 19:00 | Son Güncelleme: 23.07.2020 19:04
Gelecek sezon TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek olan Yılport Samsunspor, Bolu Gerede'de kamp çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, "Önümüzdeki sezon bizi şampiyonluğa taşıyacak, Süper Lig'e taşıyacak kadro kalitesini tamamlayacağımız transferlerimiz de birer birer bitiyor. Benim isteğim, bize güvensinler, inansınlar" dedi.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı kararla TFF 2'nci Lig'de şampiyon ilan edilerek TFF 1'inci Lig'e yükselen Yılport Samsunspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'nun Gerede ilçesinde kampa girdi. İlçede bulunan bir otelde günde çift antrenman yapan kırmızı-beyazlılar akşam çalışmasında, teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde ısınma koşusunun ardından taktik antrenman gerçekleştirdi. İlk etap kampına 8'i alt yapıdan toplam 28 futbolcuyla başlayan kırmızı beyazlı ekip, çalışmalarını Kurban Bayramı'na kadar sürdürecek.

SAĞLAM: "DEZAVANTAJI ORTADAN KALDIRMAK İÇİN ÇALIŞMALARA ERKEN BAŞLADIK"Antrenman öncesi açıklamada bulunan Ertuğrul Sağlam, "Biz en son maçımızı 15 Mart'da oynadık. O günden bugüne kadar aralarda bir 10 gün ikinci bölümde de 3 hafta antrenman yapıp oyuncularımızda kendi bireysel antrenmanlarını bizim verdiğimiz program doğrultusunda yapmaya çalıştılar. Bu bir takımın fiziksel kalitesini koruması için hiç yeterli bir durum değil. O yüzden önümüzdeki sezon 1'inci Ligde büyük bir mücadeleye gireceğimizi düşünürsek bizim bu mücadeleyi yapacağımız bütün rakiplerimiz geçen haftaya kadar maç oynadılar. Hala da maç oynayan rakiplerimiz var. Bunlar muhtemelen 10-15 gün ara verip fiziksel kayba uğramadan sezona başlayacak. Dolayısıyla bizim diğer rakiplerimize oranla dezavantajımız ortada. Bunu ortadan kaldırmak için sezona biraz daha erken başlayalım istedik" dedi."BİZE GÜVENSİNLER, İNANSINLAR"Geçen sezonki kadrolarını büyük ölçüde koruduklarını söyleyen Ertuğrul Sağlam, "Bu kamp döneminde hem geçen seneki oyuncularımız hem de alt yapıdan 8 tane oyuncumuz bizimle beraber. Onların da A takıma adaptasyonunu sağlayabilmek için 10 günlük kamp dönemi geçireceğiz. Diğer 10 günlük bölümü de yine burada devam edeceğiz. Her şey gayet güzel gidiyor. Bir taraftan da taraftarlarımız hiç endişe etmesinler. Önümüzdeki sezon bizi şampiyonluğa taşıyacak, Süper Lig'e taşıyacak kadro kalitesini tamamlayacağımız transferlerimiz de birer birer bitiyor. Benim isteğim, bize güvensinler, inansınla" diye konuştu.Pandemi sürecinde tedbirlere dikkat ettiklerini de dile getiren Ertuğrul Sağlam, "Biz her toplandığımızda testlerimizi yaptık. Otele girdiğimiz ilk dakikada da bütün testlerimizi gerçekleştirdik. Şu anda içimizde herhangi bir sıkıntı oluşturacak oyuncumuz yok. Tüm testlerimiz negatif çıktı. Dolayısıyla antrenman için herhangi bir sıkıntımız yo" ifadelerini kullandı."7-8 TRANSFERİN 5 TANESİ YABANCI OLACAK"

Transfer konusunda da bilgiler veren Sağlam, "7 ya da 8 tane belirli bölümü yabancı diğerleri de yerli olmak üzere takviyeler yapacağız. 7-8 transferin 5 tanesi yabancı olacak. Diğerleri de yerli olacak" dedi.

- Geredebolu

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü 3. Sayfa
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü
'Meis Adası Türkiye'ye daha yakın' diyen Yunan profesör, Yüksek Bilim Konseyi'nden ihraç edildi Dünya
"Meis Adası Türkiye'ye daha yakın" diyen Yunan profesör, Yüksek Bilim Konseyi'nden ihraç edildi
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı Magazin
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı
Maaşlarını düzenli almaya başlayan işçiler başkana pankartla teşekkür etti Ekonomi
Maaşlarını düzenli almaya başlayan işçiler başkana pankartla teşekkür etti
İmam, cami avlusunda kendini asan genci ölümden kurtardı 3. Sayfa
İmam, cami avlusunda kendini asan genci ölümden kurtardı
Cinayet zanlısı eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı, Antalya'da yakalandı 3. Sayfa
Cinayet zanlısı eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı, Antalya'da yakalandı
Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık
Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık
Koronanın Bolivya'ya faturası ağır oluyor: 5 günde sokaklardan 420 cansız beden toplandı
Koronanın Bolivya'ya faturası ağır oluyor: 5 günde sokaklardan 420 cansız beden toplandı
Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi
Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi
'Türkiye'nin yaptıkları cezasız kalmayacak' diyen Macron'a AK Parti'den sert tepki: Yanlış yerde duruyor
"Türkiye'nin yaptıkları cezasız kalmayacak" diyen Macron'a AK Parti'den sert tepki: Yanlış yerde duruyor
Koronavirüs vakalarının arttığı Şanlıurfa'da ekipler denetimleri sıklaştırdı
Koronavirüs vakalarının arttığı Şanlıurfa'da ekipler denetimleri sıklaştırdı
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti
Yüksek Askeri Şura'da 15 Temmuz'un kilit ismi Zekai Aksakallı emekliye sevk edildi
Yüksek Askeri Şura'da 15 Temmuz'un kilit ismi Zekai Aksakallı emekliye sevk edildi
Mehmet Metiner'den Bakan Soylu polemiğine ilişkin yeni açıklama: Soylu kardeşim telefonla aradı, helalleştik
Mehmet Metiner'den Bakan Soylu polemiğine ilişkin yeni açıklama: Soylu kardeşim telefonla aradı, helalleştik
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz
Son Dakika: İstanbul'da, internet üzerinden haksız kazanç sağlayan çeteye yönelik operasyonda 67 kişi yaklandı
Son Dakika: İstanbul'da, internet üzerinden haksız kazanç sağlayan çeteye yönelik operasyonda 67 kişi yaklandı
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi
Tarihi güne saatler kala Erdoğan ve Bahçeli'den Ayasofya Camisi'ne sürpriz ziyaret
Tarihi güne saatler kala Erdoğan ve Bahçeli'den Ayasofya Camisi'ne sürpriz ziyaret
Fenerbahçe, UEFA'dan neden ceza aldıklarını tek tek anlattı
Fenerbahçe, UEFA'dan neden ceza aldıklarını tek tek anlattı
Almanya'dan tatil için Kuşadası'na gelen gurbetçi vatandaş, kalbinden bıçaklandı
Almanya'dan tatil için Kuşadası'na gelen gurbetçi vatandaş, kalbinden bıçaklandı
Eski sevgili kurbanı Pınar Gültekin'in mezarına bırakılan bayram şekerleri dikkat çekti
Eski sevgili kurbanı Pınar Gültekin'in mezarına bırakılan bayram şekerleri dikkat çekti
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis
Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların ücreti 12 lira olacak
Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların ücreti 12 lira olacak
Sadık Çiftpınar, önümüzdeki sezonda da Fenerbahçe forması giyecek
Sadık Çiftpınar, önümüzdeki sezonda da Fenerbahçe forması giyecek
Altın neden yükseliyor? Ekonomistler merak edilen soruya yanıt verdi
Altın neden yükseliyor? Ekonomistler merak edilen soruya yanıt verdi
CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum
CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Real Madrid, Başakşehir altyapısından Deha Sarıahmet'i transfer etti
Real Madrid, Başakşehir altyapısından Deha Sarıahmet'i transfer etti
Radamel Falcao, Beckham'ın takımı Inter Miami'yi takip etmeye başladı
Radamel Falcao, Beckham'ın takımı Inter Miami'yi takip etmeye başladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Engin Altay Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cenk Eren Sezen Aksu Beren Saat Huysuz Virjin
Spor Ali Koç Selçuk İnan Caner Erkin Gökhan Gönül Abdullah Avcı
Daha Fazla Mehmet Boynukalın Bien Yapı Ürünleri Doğtaş Kelebek Mobilya Toyota Boshoku Türkiye Otomotiv
Şu an buradasınız: Ertuğrul Sağlam'dan taraftara mesaj: Bize güvensinler, inansınlar - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.7.2020 19:04:33. #1.15#
title