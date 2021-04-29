Ertuğrul Sağlam'dan şampiyonluk yarışını etkileyen takımlara tepki

- Ertuğrul Sağlam'dan şampiyonluk yarışını etkileyen takımlara tepki "Tuzlaspor, Adana Demirspor maçına kazanan takımdan 7 oyuncusunu keserek, 4 altyapı oyuncusuyla çıkıyor" "Futbolda rekabeti yaralayan durumlar var, bunlar Türk futbolunun sonunu oluşturabilir" Samsunspor Teknik Direktörü...

- Ertuğrul Sağlam'dan şampiyonluk yarışını etkileyen takımlara tepki

"Tuzlaspor, Adana Demirspor maçına kazanan takımdan 7 oyuncusunu keserek, 4 altyapı oyuncusuyla çıkıyor"

"Futbolda rekabeti yaralayan durumlar var, bunlar Türk futbolunun sonunu oluşturabilir"

SAMSUN - Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Süper Lig'e yükselme mücadelesinde direkt rakipleri olan Adana Demirspor'a karşı oynayan diğer takımların yedek kadrolarla maça çıkmasına sert tepki gösterdi. Sağlam, "Bu durum futbolda haksız rekabeti tetikleyen bir durum. Bu durum Türk futbolunun sonunu oluşturabilir" dedi.

Hafta sonu Ankaraspor'la karşılaşacak Samsunspor, maçın hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri'nde yaptığı çalışma ile devam etti. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, antrenman sonrasında basın mensuplarına açıklama yaparak, ligdeki bazı takımların şampiyonluk yarışını etkileyecek kadro tercihleri yaptığını belirterek, eleştiride bulundu.

"Tuzlaspor Adana Demirspor maçına kazanan takımdan 7 oyuncusunu keserek, 4 altyapı oyuncusuyla çıkıyor"

Tuzlaspor'un Adana Demirspor'a maça çıktığı kadroyu eleştiren Ertuğrul Sağlam, "Geçen hafta bazı rahatsızlıklarımızı dile getirmeye çalıştık. Birileri çıksın konuşsun istedik ama kimse konuşmadı. Bazı şeyler beni çok rahatsız ediyor. Ligde 3 takım Süper Lig'e direk yükselme mücadelesi verirken bazı takımlarda play-off, bazıları ise düşmemek için mücadele ediyor. Tuzlaspor, bu ligin en zor deplasmanlarından biri olan Keçiörengücü maçını kazanarak play-off umutlarını yeşertiyor. Bir sonraki maçta yani geçen haftaki Adana Demirspor mücadelesinde Keciörengücü maçını kazanan ilk 11'inden 7 oyuncusunu bu maçta oynatmıyor. Ayrıca U19 takımından 4 oyuncusunu ilk defa 11'e alıyor. Dolayısı ile ben bu durumu futbol kamuoyuna ve kamuoyunu tatmin edecek şekilde açıklamak gerekir. Yine bu hafta Adana Demirspor ile oynayacak Balıkesirspor cephesinden gelen açıklamalara bakıyoruz. Onlarda U19 takımından oyuncularını bu maçta oynatacaklarını dile getiriyor. Bu durum futbolda haksız rekabeti tetikleyen bir durum" diye konuştu.

"Futbolda rekabeti yaralayan durumlar var, bunlar Türk futbolunun sonunu oluşturabilir"

Son haftalarda yaşanan durumu Türk futbolunun sonunun habercisi olarak niteleyen Sağlam, şunları söyledi:

"Süper Lig'de bakıyorsunuz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın içinde olduğu bir şampiyonluk yarışı var. 2 hafta sonra herhangi bir takımın bu takımlarla oynarken bir maça 8 tane oynatmadığı oyunca ya da 3 tane U-19 takımından oyuncuyla çıktığında bugün bizim karşılaştığımız duruma sessiz kalanlar yarın da o duruma da ses çıkaramayacaklar. Gerçekten futboldaki rekabeti çok ciddi anlamda yaralayan bir durum bu. Bence Türk futbolunun geleceği açısından da çok sıkıntılı bir durum. Türk futbolunun sonunu oluşturabilecek bir durum. Dolayısıyla böyle rahatsızlıklarımız var. Oynadığımız oyun futbolda 2 takım direkt Süper Lig'e çıkacak. Arkada 1 takım play-off'a kalacak. Sonra oradan 1 takım daha Süper Lig'e çıkacak. Bunlar futbolda olan şeyler ama futbolda olmayan şeylerin, insan kamuoyu vicdanına rahatsızlık verecek durumların da önüne geçmek lazım. Dikkatli olmak lazım."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDİ DEMÜR