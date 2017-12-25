Ertuğrul Sağlam'da Tenis Fırtınası Dinmiyor

Osmangazi Belediyesi'nin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri'nde 18-22 Aralık tarihleri arasında düzenlediği müsabakalar, ilk andan itibaren çekişmeli mücadelelere sahne oldu. Toplam 10 okulun mücadele ettiği turnuvada 42 bayan, 54 erkek olmak üzere 96 sporcu çeyrek final, yarı final ve final maçlarında dereceye girebilmek için raket salladı.

Turnuvanın kızlar kategorisinde birinciliği Özel 3 Mart Okulları elde ederken, ikinciliği Çağdaş Öncü Okulları, üçüncülüğü Bursa Anadolu Lisesi, dördüncülüğü ise Şahinkaya Eğitim Kurumları kazandı. Erkekler kategorisinde ise Çağdaş Öncü Okulları birinci olurken, ikinciliği Özel 3 Mart Okulları, üçüncülüğü Özel Final Okulları, dördüncülüğü de Bahçeşehir Koleji elde etti.

Dereceye giren sporculara madalyalarını Osmangazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Erkan Albayrak ve Okul Sporları Şube Müdürü Mehmet Demirci takdim etti.