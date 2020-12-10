Ertuğrul Sağlam, Bursaspor'a 13. kez rakip olacak
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Ertuğrul Sağlam, Bursaspor'a 13. kez rakip olacak

10.12.2020 10:30 | Son Güncelleme: 10.12.2020 10:35
Ertuğrul Sağlam, Bursaspor'a 13. kez rakip olacak

2010 yılında Bursaspor'un başında Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, yeşil-beyazlı takıma karşı bu hafta 13. kez rakip olacak.

2010 yılında Bursaspor'un başında Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, yeşil-beyazlı takıma karşı bu hafta 13. kez rakip olacak.

TFF 1. Lig'in 14. haftası dikkat çeken bir karşılaşmaya sahne olacak. 2010 yılında Bursaspor'un başında Süper Lig şampiyonluğu yaşayan ve bir devrime imza atan Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, eski takımına rakip olacak. 51 yaşındaki teknik adam, Bursaspor'a karşı bugüne kadar 12 kez rakip oldu. Kayserispor, Beşiktaş ve Eskişehirspor'un başındayken 1'i hazırlık müsabakası, 3'ü Türkiye Kupası, 8'i de Süper Lig karşılaşması olmak üzere toplam 12 maçta Bursaspor'a karşı mücadele eden Sağlam, 6 galibiyet, 3 mağlubiyet, 3 de beraberlik elde etti.

Bursaspor - Samsunspor mücadelesi cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. - BURSA

Ertuğrul Sağlam, Bursaspor'a 13. kez rakip olacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 10:46:15. #1.15#
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