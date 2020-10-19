Ertuğrul Sağlam: "Bırakın maçı antrenmana bile aynı kadroyla çıkamıyoruz"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ertuğrul Sağlam: "Bırakın maçı antrenmana bile aynı kadroyla çıkamıyoruz"

19.10.2020 13:32 | Son Güncelleme: 19.10.2020 13:37
Ertuğrul Sağlam:

6 oyuncunun değiştiğini ve antrenmanlarda bile aynı 11 ile oynayamadıklarını söyledi.

6 oyuncunun değiştiğini ve antrenmanlarda bile aynı 11 ile oynayamadıklarını söyledi.

TFF 1. Lig'in iddialı takımlarından Samsunspor, geride kalan 5 haftada 8 puan topladı. Korona virüse yakalanan futbolcuları ve sakatlıkları bulunan futbolcular nedeniyle her maça farklı bir kadroyla çıkan kırmızı-beyazlılarda Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, performanslarının yükselmesi için istikrar ve beraber oynama alışkanlıklarının artması gerektiğini belirterek, önemli açıklamalarda bulundu. Yaşanan sıkıntılı sürecin ardından hedefe daha emin adımlarda gidecek bir takım olacaklarının altını çizen Ertuğrul Sağlam, şunları söyledi:

"Şöyle bir sıkıntımız var: Maalesef 2 maç üst üste aynı kadroyla oynayamamanın, her maçta 4-5 tane oyuncu değiştirmenin sıkıntılarını yaşıyoruz. Futbolda devamlılık, istikrar, beraber oynama alışkanlığı bence performans için çok önemli şeylerdir. Biz maalesef 1 hafta oynuyoruz, ertesi hafta tekrar her şeyi yıkıyoruz, sıfırdan başlıyoruz. Bir sonraki hafta maalesef elimizde olmayan sebeplerden dolayı yeniden bir takım yapmak zorunda kalıyoruz. O yüzden bu sıkıntıda bizim tam anlamıyla istediğimiz oyunu oynamaya engel oluyor. Bu süreci de yaşayacağız. İnşallah bundan sonraki süreç bizim adımıza bu olumsuzlukların bittiği ve şanssızlıkların da sona erdiği bir süreç olur. Biz aynı 11 ile bırakın maça çıkmayı antrenman bile yapamıyoruz. Bu sıkıntıları en kısa sürede atlatıp, daha iyi bir görüntü çizen ve hedefine daha emin adımlarla giden bir takım olacağız inşallah."

Samsunspor'da son yapılan testlerle birlikte Yalçın Kılıç'ta da korona virüse rastlanmasının ardından sezon başından beri Covid-19 testi pozitif çıkan oyuncu sayısı toplamda 11'e yükseldi. - SAMSUN

Ertuğrul Sağlam: 'Bırakın maçı antrenmana bile aynı kadroyla çıkamıyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Sergey Lavrov Mustafa Akıncı Engin Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şevval Sam Binnur Kaya Sadri Alışık İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Fatih Terim Serdar Aziz Eddie Newton
Daha Fazla Çocuk Kıbrıs Göztepe Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ertuğrul Sağlam: "Bırakın maçı antrenmana bile aynı kadroyla çıkamıyoruz" - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.10.2020 14:02:38. #1.15#
title