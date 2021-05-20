SPOR Ertuğrul Sağlam: Altınordu'yu geçip finale adımızı yazdıracağız

TFF 1'inci Lig ekibi Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, "Biz Altınordu'yu geçip finale adımızı yazdıracağız. Buna ben yürekten inanıyorum.

TFF 1'inci Lig ekibi Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, "Biz Altınordu'yu geçip finale adımızı yazdıracağız. Buna ben yürekten inanıyorum. İnşallah hep birlikte başaracağız" dedi.

TFF 1'inci Lig Play-Off yarı final ilk maçında İzmir'de Altınordu'ya 1-0 mağlup olan Yılport Samsunspor, 22 Mayıs Cumartesi günü oynanacak rövanş karşılaşması için hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri'nde devam ediyor. Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ve Altınordu maçını değerlendiren Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, "Altınordu'yla oynadığımız ilk karşılaşmada uzatma dakikalarında kaçırdığımız penaltıyla belki de ikinci maç için kendimize avantaj sağlayacak bir skoru kaçırdık. Futbol tabii maalesef bu kadar ince çizgiler üzerinde gidip gelen bir oyun. Mesela maçı 1-1'e getirseydik, bugün herkes ikinci maç için de bugünkünden daha fazla umutlu olacaktı. Ama bu fırsatı değerlendiremedik" diye konuştu.

'OYUNCULARIMA YÜREKTEN İNANIYORUM'

Cumartesi günü Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Altınordu karşılaşmasında futbolcularına yürekten inandığını belirten Sağlam, "Çok fazla konuşmanın bence anlamı yok. Artık sözlerin, kelimelerin bir şey ifade etmediği yerdeyiz. Ama şunu çok içten bir şekilde söylemek istiyorum ki, az önce bunu oyuncularımıza da çok net bir şekilde aktardım, ben bu oyuncu kardeşlerimizin cumartesi akşamı çıkıp kendilerine yakışan mücadeleyi ortaya koyacağına, ligin son 4 haftasında ortaya koyduğumuz iyi futbolu daha da iyiye getirip, iyi mücadelenin yanına güzel futbol ekleyeceklerine, önce bizi finale çıkaracaklarına ve sonrasında da çarşamba günü bizi Süper Lig'e çıkaracaklarına yürekten inanıyorum" dedi.

'FİNALE ADIMIZI YAZDIRACAĞIZ'

Takımdaki sakatlık durumunu da değerlendiren Ertuğrul Sağlam, "Takımımızda Kubilay'ın dizinde bir sakatlığı vardı ama şu anda iyi durumda. Takımla antrenmanlara başladı. Onun yanında Tomane'yi de belli bir kısımda antrenmana alacağız. Onun durumunu da gözlemeyeceğiz. Ama şunu açık yüreklilikle söylemek istiyorum ki cumartesi akşamı kim oynarsa oynasın, sahada kim görev alırsa alsın, kenarda kim beklerse beklesin, herkes birbirine destek olacak, birbirine yardım edecek ve Allah'ın izniyle biz Altınordu'yu geçip finale adımızı yazdıracağız. Buna ben yürekten inanıyorum. İnşallah hep birlikte başaracağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı