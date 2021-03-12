Ertuğrul Postoğlu kimdir? Masumiyet İsmail kimdir?
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Ertuğrul Postoğlu kimdir? Masumiyet İsmail kimdir?

12.03.2021 14:29 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:37
Ertuğrul Postoğlu kimdir? Masumiyet İsmail kimdir?

Ertuğrul Postoğlu kimdir? sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. Pek çok dizi ve filmde rol alan başarılı oyuncu aynı zamanda seslendirme sanatçısı olarak da görev yapmaktadır. Diriliş Ertuğrul ve Uyanış Büyük Selçuklu dizilerinde de yer alan Ertuğrul Postoğlu kaç yaşında, nereli? Ertuğrul Postoğlu hayatı ve biyografisi! Masumiyet İsmail kimdir?

Birbirinden farklı yapımlarda yer alan oyuncu ve seslendirme sanatçısı Ertuğrul Postoğlu hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik. Ertuğrul Postoğlu kimdir? Ertuğrul Postoğlu kaç yaşında, nereli? Ertuğrul Postoğlu hayatı ve biyografisi!

ERTUĞRUL POSTOĞLU KİMDİR?

25 Ocak 1967 Malatya doğumlu olan Ertuğrul Postoğlu, İstanbul Şehir Tiyatro'sunda 30 yıl birçok oyunda roller oynamış 2019'da emekli olmuştur. 32 yıldır birçok yerli yabancı film dizi, TV ve radyolarda reklam seslendirmeleri yapmaktadır.

27 yıldır Kanal D'nin kurumsal tanıtım sesidir. Oyunculuk kariyerini 2014-2016 yıllarında yönetmenliğini önce Cevdet Mercan sonra da Altan Dönmez'in üstlendiği Paramparça dizisi ile televizyona taşımıştır. Daha sonra da Diriliş Ertuğrul, Fi, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Elimi Bırakma, Payitaht ve Uyanış Büyük Selçuklu dizilerinde rol almıştır.

İlkay Özdin Postoğlu ile evlidir. Öykü ve Zeynep adın da iki kız çocuğa sahiptir.

Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları:

  • İki Arada Bir Yerde/ Oyuncu - 2015
  • Kısasa Kısas/ Oyuncu - 2015
  • Shakespeare/ Oyuncu - 2013
  • Mefisto/ Oyuncu - 2009
  • Bir Ata, Krallığım!/ Oyuncu - 1997
  • Bir Tutkunun Yüzyılı/ Gazeteci 2 - 1992

Rol Aldığı Diziler:

  • Diriliş: Ertuğrul (Bahadır Bey, 2017-2018)
  • Paramparça (3 Sezon, Yıldırım, 2014-2016)
  • Böyle mi Olacaktı (1997)
  • Böyle mi Olacaktı (Sacit, 1997)
  • Fırtınalar (1995)
  • Beyaz Peçeli Kadın İstanbul'da (Kacakçı, 1989)

Seslendirme Yaptığı Sinema Filmleri:

  • Hz. Muhammed (S.A.V.) Son Peygamber (Halid B. Velid - Türkçe Seslendirme, 2002
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