Ertuğrul Özkök "Yılın Fotoğrafları" Uygulamasına Katıldı

Gazeteci Ertuğrul Özkök, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi alan Özkök, "Haber" kategorisinde Mustafa Hassona'nın çektiği Gazze ablukasının kaldırılması adına düzenlenen deniz eylemi kapsamında bir elinde Filistin bayrağı, diğer elinde ise sapan taşıyan Filistinli genç direnişçi Aid Ebu Amr'ın fotoğrafına oy verdi.

"Yaşam" kategorisinde de İlhami Çetin'in Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 83 yaşındaki Ali Meşe'nin benzin kullanarak sobayı tutuşturması üzerine çıkan yangını çektiği "Ali dede ve kedisi" başlıklı fotoğrafı seçen Özkök, fotoğrafın çok büyük anlamlar ifade ettiğini söyledi.

Özkök, fotoğrafın aynı zamanda dünyada da gündem olduğuna işaret ederek, yılın fotoğraflarından birisi olması gerektiğini kaydetti.

"Spor" kategorisinde ise Özkök, 2018 FIFA Dünya Kupası, Fransa ile Hırvatistan final maçı sonrasında Fransa'nın maçı kazanarak, kupanın sahibi olmasına ilişkin "Kupa Coşkusu" başlıklı fotoğrafa oy verdi.