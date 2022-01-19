Ertuğrul ilk kez 11'de - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ertuğrul ilk kez 11'de

Ertuğrul ilk kez 11'de
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır ve Berke Özer'in yokluğunda Ertuğrul Çetin ilk kez 11'de yer aldı.

Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır ve Berke Özer'in yokluğunda Ertuğrul Çetin ilk kez 11'de yer aldı.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Altay Bayındır ile Berke Özer, Altay maçında yer almazken, sarı-lacivertlilerde kaleyi Ertuğrul Çetin korudu. Bu müsabakayla genç file bekçisi, sarı-lacivertli forma ile ilk kez 11'de sahaya çıkmış oldu.

Öte yandan Ertuğrul Çetin'in kalede yer almasıyla yedek kaleci ise Bartu Kulbilge oldu. - İSTANBUL

Ertuğrul ilk kez 11'de

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Altay Bayındır, Fenerbahçe, Berke Özer, Altay, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title