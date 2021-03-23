Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Bayramı ile Bilecik Bezi ulusal envanterde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Bayramı ile Bilecik Bezi ulusal envanterde

23.03.2021 11:02 | Son Güncelleme: 23.03.2021 11:07
Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Bayramı ile Bilecik Bezi ulusal envanterde

Kültür ve Turizm Bakanlığına sunulan "Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Bayramı" ile "Bilecik bezi" somut olmayan kültürel miras envanterine kaydedildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığına sunulan "Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Bayramı" ile "Bilecik bezi" somut olmayan kültürel miras envanterine kaydedildi.

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce hazırlanan kültürel değerlerin, korunması, yaşatılması, geliştirilmesi ve kuşaktan kuşağa aktarılması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığına sunulan "Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Bayramı" ile "Bilecik bezi" somut olmayan kültürel miras envanterine kaydedildi. Konu hakkında açıklama yapan V ali Bilal Şentürk, her yıl eylül ayının ikinci haftasında coşkuyla kutlanan ve tüm Yörüklerin buluşma noktası olan Söğüt ilçesinde, 740 yıldır süregelen 'Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Bayramı' ile usta ellerde ilmek ilmek işlenen 'Bilecik Bezi'nin Kültür ve Turizm Bakanlığınca Somut Olmayan Kültürel Miras Türkiye Ulusal Envanterine kaydedilerek, koruma altına alındı" dedi.

"Kültür ve Turizm Bakanlığına sunulan iki önemli değer somut olmayan kültürel miras envanterine kaydedildi"

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü folklor araştırmacısı Elif Tuzcuoğlu Yiğit ve İl Tespit Kurulunca 2018 yılında başlatılan envanter çalışmalarının sonuç verdiğini hatırlatan Vali Şentürk, "Kültürel değerlerin, küreselleşme ile birlikte hızla değişmeye hatta yok olmaya başlaması nedeniyle kaybolmaya yüz tutmuş kültürel miras niteliğindeki değerlerin özgünlüğünün korunması, yaşatılması, geliştirilmesi ve kuşaktan kuşağa aktarılması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığına sunulan iki önemli değer somut olmayan kültürel miras envanterine kaydedildi. Daha önce kaydedilmiş Hıdrellez, aşure, çömlek yapımı ve ağaç oymacılığı ile 4 değeri olan ilimizin ulusal envantere kayıtlı unsur sayısı 'Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Bayramı' ile 'Bilecik Bezi'nin de kaydedilmesiyle kültürel unsur sayısı 6 oldu" dedi.

"Hedefimiz UNESCO somut olmayan kültürel miras listesine girmek"

Hedeflerinin uluslararası envanter olan UNESCO somut olmayan kültürel miras listesine girmek olduğunu belirten Vali Şentürk, "Türk Dünyası'nın ortak kültürel mirası olan ve geleneksel halde kutlanan değerimizin uluslararası bilinirliliği ve hak ettiği değerin sağlanması yönünde çalışmalar yürütülecek. Bunun yanında kültürümüze uygun olarak Bilecik bezinin de markalaşması ve uluslararası satış pazarları oluşturularak üretiminin artırımının sağlanması hedeflenmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan ve Folklor Araştırmacısı Elif Tuzcuoğlu Yiğit, çalışmalar hakkında Vali Şentürk'e bilgi vererek, Ertuğrul Gazi'nin yağlı boya tablosunu ve Bilecik Bezi'ni takdim etti. - BİLECİK

Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Bayramı ile Bilecik Bezi ulusal envanterde
Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Bayramı ile Bilecik Bezi ulusal envanterde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hande Erçel Jason Statham Birkan Sokullu Uraz Kaygılaroğlu
Spor Cenk Tosun Caner Erkin Ersun Yanal Mesut Bakkal Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Bayramı ile Bilecik Bezi ulusal envanterde - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 11:17:03. #1.14#
title