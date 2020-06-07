Ertuğrul Gazi Türbesi'nde ziyaretçi yoğunluğu bitmiyor
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Ertuğrul Gazi Türbesi'nde ziyaretçi yoğunluğu bitmiyor

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bulunan Ertuğrul Gazi Türbesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olmasına rağmen çok sayıda ziyaretçi geliyor.

07.06.2020 15:46 | Son Güncelleme: 07.06.2020 15:50

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bulunan Ertuğrul Gazi Türbesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olmasına rağmen çok sayıda ziyaretçi geliyor.

Salgın öncesi özellikle hafta sonlarında kalabalık görüntüler oluşan bölgeye gelenler, iç kısmına ziyaretçi alınmayan ve Saygı Nöbeti'ne ara verilen türbenin çevresinde dua etti.

Bilecik merkez ve çevre illerden gelen vatandaşlardan birçoğunun maskeli olduğu gözlendi. Görevliler, ziyaretçilere sosyal mesafe kuralına riayet etmeleri konusunda zaman zaman uyarı yaptı.

Ziyaretçilerden Ali Arslan, AA muhabirine, Kocaeli'de yaşadığını ve Kütahya'da askerliğini yapmak için yola çıktığını belirterek şunları söyledi:

"Atalarımızın mezarlığını ziyaret edip onlardan feyz alalım istedik. Atmosferden çok etkilendim. Aslında bugünlerde daha da az kişi olmasını beklerdim. Kalabalık beni daha da heyecanlandırdı. İnsanlarımızın atalarımızı unutmaması beni çok mutlu etti."

Mustafa Yadırgan da İzmir'de özel bir şirkette çalıştığını anlattı.

Buraya gelmeyi çok istediğini dile getiren Yadırgan, "Çok şükür Allah'a bugünleri de gösterdi. Duygulandım, alp elbisesi giymek de nasip oldu." ifadelerini kullandı.

Kocaeli'den motosikletiyle ilçeye gelen Mustafa Yılma ise bu tür tarihi değerlerin unutulmaması gerektiğini belirterek, "Ceddimizi ziyaret etmeye geldik. Motoruma atladım, şimdi buradayım. Çok mutlu oldum." diye konuştu.

Saygı Nöbeti

TRT ekranlarında yayınlanan "Diriliş Ertuğrul" dizisinin de etkisiyle ziyaretçi sayısı artan Ertuğrul Gazi Türbesi'nde, 7 Mayıs 2017'den salgının başladığı geçen mart ayına kadar alp kıyafetli askerler tarafından "Saygı Nöbeti" tutuluyordu.

Nöbetlerde, Jandarma Genel Komutanlığı ve Bilecik 2. Jandarma Er Eğitim Tugay Komutanlığının katkılarıyla Söğüt Ulaştırma Eğitim Merkez Komutanlığından 9'u uzman çavuş, 4'ü erbaş ve er olmak üzere 13 asker görev alıyor. Valiliğin temin ettiği alp kıyafetlerindeki aksesuarlarda, tarihi misyona uygun malzemeler kullanılıyor. Askerler, sabah 09.00'da başlayan Saygı Nöbeti'nde 19.00'a kadar her saat başında nöbet değişimi yapıyor.

Ziyaretçilerden büyük ilgi gören nöbetlere, normalleşme sürecinde gerekli tedbirler alınarak başlanması bekleniyor.

Ertuğrul Gazi Türbesi'nde ziyaretçi yoğunluğu bitmiyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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