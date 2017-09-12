Ertuğrul Gazi Simav'da Anıldı

Simav Ertuğrul Gazi Yörükleri Derneğinin, panayır alanına kurduğu yörük çadırına gelen Belediye Başkanı Süleyman Özkan, "736. Ölüm yıl dönümünde Ertuğrul Gazi'yi rahmetle ve minnetle anıyoruz" dedi.



Simav'da kısa bir süre önce kurulan Ertuğrul Gazi Yörükleri Derneğine, tüm kültürel faaliyetlerinde destek olacaklarını belirten Başkan Özkan, Ertuğrul Gazi'nin sağlığında yapılan Toy geleneğinin Simav'da da yapılması için bir proje hazırlayacaklarını, Orta Asya'dan gelen güreş müsabakasına gösterdikleri hassasiyetin cirit müsabakalarına da gösterilmesi gerektiğini ifade etti. (MEİ-EFE) - KÜTAHYA