Ertuğrul Gazi'nin yakın arkadaşlarından İsa Sofi'nin Türbesinde inceleme
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ertuğrul Gazi'nin yakın arkadaşlarından İsa Sofi'nin Türbesinde inceleme

08.03.2021 11:06 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:11
Ertuğrul Gazi'nin yakın arkadaşlarından İsa Sofi'nin Türbesinde inceleme

Bilecik Vali Bilal Şentürk, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin yakın arkadaşlarından İsa Sofi'nin türbesinde incelemede bulundu.

Bilecik Vali Bilal Şentürk, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin yakın arkadaşlarından İsa Sofi'nin türbesinde incelemede bulundu.

Vali Şentürk, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer ile birlikte ilk olarak ilçede faaliyet gösteren bir seramik fabrikasının üretim alanlarını gezerek, fabrikanın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Yıldız'dan üretim ve istihdam hakkında bilgi aldı. Daha sonra, 1976 yılında refrakter malzeme üretmek amacıyla kurulan bir fabrikayı ziyaretinde Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Karabuda ve Genel Müdür Yardımcıları tarafından karşılanan Vali Şentürk, bir süre sohbet etti.

Vali Şentürk, üreten, istihdam sağlayan fabrika yöneticilerine pandemi ile mücadele çalışmalarına verdikleri katkılarından dolayı teşekkür etti. Vali Şentürk'e seramik üzerine işlenmiş Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tablosunu hediye etti.

Ertuğrul Gazi'nin yakın arkadaşlarından İsa Sofi'nin Türbesinde inceleme

Vali Şentürk daha sonra Söğüt Kaymakam Tuncer ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı ile birlikte Borcak köyünde Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin yakın arkadaşı aynı zamanda Ertuğrul Gazi'nin uç beyi olarak görevlendirdiği İsa Sofi'nin türbesini ziyaret ederek, türbede tadilat sırasında ortaya çıkan motifleri inceledi. Türbenin çevresi ve dış cephesinde, önceki yıllarda İl Özel İdaresi ekiplerince yapılan tadilatta, içindeki sıvı boyaların akması sonrasında gün yüzüne çıkan motifleri inceleyen Vali Şentürk, köy muhtarı Osman Çırakoğlu ve İl Özel İdaresi teknik personelinden bilgi aldı. - BİLECİK

Ertuğrul Gazi'nin yakın arkadaşlarından İsa Sofi'nin Türbesinde inceleme
Ertuğrul Gazi'nin yakın arkadaşlarından İsa Sofi'nin Türbesinde inceleme
Ertuğrul Gazi'nin yakın arkadaşlarından İsa Sofi'nin Türbesinde inceleme

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cem Yılmaz Serdar Ortaç Esra Dermancıoğlu
Spor Can Bartu Arda Turan Fatih Terim Cüneyt Çakır Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ertuğrul Gazi'nin yakın arkadaşlarından İsa Sofi'nin Türbesinde inceleme - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 11:11:24. #1.14#
title