Ertuğrul Ersoy'dan veda mesajı

26.08.2019 21:54

Fransa İkinci Futbol Ligi (Ligue 2) ekiplerinden Le Havre'ye transfer olan milli futbolcu Ertuğrul Ersoy, veda mesajı yayımladı.

Ertuğrul Ersoy, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, bu topraklarda doğduğunu, futbol hayatının burada başladığını ve ömrünün yettiği sürece bu topraklarda yaşayacağını belirtti.

Geçen sezon Bursaspor'u ligde tutmaya gücünün yetmediğini vurgulayan Ertuğrul, "Ama bir saniye bile olsa gözümü kırpmadım. Nöbet yerimi terk etmedim. Pazubendime ihanet etmedim. Genç bedenimle bu denli ağır sorumluluğu kaldırmaya çalışırken, bu yükü zamansız omuzlarıma verenleri bir gün olsun kimseye şikayet etmedim. Son sezon her gece Allah'a 'Beni Sinan, Sedat, Beyhan gibi iz bırakmış kaptanlarıma mahcup etme' diye yalvardım." ifadelerini kullandı.

Ertuğrul, üzerine vazife olmamasına rağmen Özlüce'ye gelen icra memurlarına direndiğini aktararak şöyle devam etti:

"Parasını alamadığı için antrenmana çıkmayan bir yabancı arkadaşıma, sırf oynasın da katkı versin diye transfer taksidini kendi cebimden ödedim. Bu kutsal forma için mücadele ederken kariyerimi riske atma pahasına sakatlandım, ameliyat masasına yattım. Kulübümün durumunu bildiğim için ameliyat masraflarından bile kulübüme bahsetmeye utandım. Talep etmedim. Kendim yine sessizce hallettim. Ailem olan kulübümün içinde yaşadığım hiçbir şeyi kimseyle paylaşmadım. Kulübümü ve kişileri, camiama zarar vermemek adına kamuoyunun önüne hiçbir zaman atmadım ama gün geldi takım arkadaşlarımın üzerinden baskıyı almak için kendimi çekinmeden, korkmadan kamuoyunun önüne atım. Saha dışı olaylarla uğraşmak zorunda bırakılmamdan dolayı kendi saha içi gelişimime odaklanma fırsatı bulamadım. Alacaklarımdan bahsetmek bile züldür benim için. Kulübüme borcumu ömür boyu ödeyemem diye hepsini helal ettim."

"Evet gidiyorum ama bu asla bir kaçış değil"

Kimseden takdir veya alkış beklemediğini vurgulayan Ertuğrul Ersoy, mesajında şunları kaydetti:

"Tek derdim var. O da çocukluğumdan itibaren şu yaşıma kadar asla bir saygısızlıkta bulunmadığım ve ailem gibi bildiğim camiama, beni yanlış anlatmak ve hakkımda bir algı operasyonu gerçekleştirmek için tetikte bekleyenlere karşı kendimi doğru ifade edebilmektir. Vakıfköy'ün bereketli topraklarından yetişmiş ve bu kutsal formayı giyme onuruna sahip olduğum her an için Yaradan'a şükretmiş biri olarak, başta taraftarımıza ve ardından kamuoyu yaratma gücü olanlara vermek istediğim mesaj şudur: İster bu şehirde doğmuş olsun, ister küçük yaşta bu kapıdan içeri girmiş olsun Vakıfköy'ün çocuklarının aklında ne bir başka kulüp ne de bir başka hedef vardır. Vakıfköy'de geçen her gün Bursasporluluk aidiyetine mıhlanmış bir çivi gibidir. Kimse doğduğu, büyüdüğü evde kalamaz. Gün gelir, ayrılık vakti de o günle bitlikte gelir. Evet gidiyorum ama bu asla bir kaçış değil. Tecrübeli bir kaptan olarak dönmek için kısa bir ayrılıktır. Sizin için de öyle olması tek dileğimdir."

Kaynak: AA