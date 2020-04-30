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Ertuğrul Ersoy: Daha popüler ve kaliteli bir lige gitmek istiyorum"

Le Havre'nin başarılı oyuncusu Ertuğrul Ersoy, koronavirüs pandemisi nedeniyle durdurulan spor faaliyetlerine ilişkin, "Bireysel yapılan antrenmanların takımla yapılan antrenmanlar arasında dağlar kadar farklar vardır.

Ertuğrul Ersoy: Daha popüler ve kaliteli bir lige gitmek istiyorum
30.04.2020 09:58 | Son Güncelleme: 30.04.2020 09:58

Le Havre'nin başarılı oyuncusu Ertuğrul Ersoy, koronavirüs pandemisi nedeniyle durdurulan spor faaliyetlerine ilişkin, "Bireysel yapılan antrenmanların takımla yapılan antrenmanlar arasında dağlar kadar farklar vardır. Bunu futbolcu doruklarına kadar hisseder. Dünya üzerinde hiçbir futbolcu, takım antrenmanı yaptığı seviyeye hiçbir şekilde ulaşamayacak" dedi.

2021 yılının ise kendisi için çok özel olduğunu vurgulayan Ersoy, A Milli Takım ile birlikte Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yer almak istediğini dile getirdi.Ülkemizi yurt dışında başarı ile temsil eden, Fransa Ligue 2 ekiplerinden AC Le Havre'nin oyuncusu Ertuğrul Ersoy, koronavirüs pandemisinden kariyer hedeflerine kadar pek çok konuda Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu."SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZA MİNNET DUYUYORUM"Sözlerinin başında koronavirüs pandemisiyle mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarına dikkati çeken Ersoy, "Öncelikle bizler için canını dişine takarak, hastanelerde bu illetten kurtulmak için çabalayan sağlık çalışanlarımıza çok minnet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Aynı zamanda, şu anda hasta bir şekilde tedavi gören hasta vatandaşlarımıza acil şifalar, vefat eden vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet ve kederli ailelerine başsağlığı diliyorum" dedi."AİLEMLE BU KADAR UZUN SÜRE VAKİT GEÇİRMEMİŞTİM"Normal bir futbol sezonuna göre, yaz tatilinden dahi uzun bir süredir futboldan ayrı kaldıklarına işaret eden 23 yaşındaki oyuncu, Fransa'dan memleketine geldiği ilk andan itibaren tedbirini aldığını kaydetti. Kendisini 15 günlük sürede dış dünyadan izole ettiğini ifade eden Ersoy, "Bu süreçte antrenman dahi yapmadım. 15 günün ardından, profesyonel bir sporcu olarak beslenmem ile başlayan bir düzene girdim. Uzun süredir çalıştığım bir antrenörüm var, beslenmenin ardından O'nunla online bir şekilde memleketimde antrenmanlarıma devam ediyorum. 13 yaşından beridir ailemle bu kadar uzun süre vakit geçirememiştim. Bugün, bunun tadını çıkarmaya bakıyorum. Çok kötü bir dönemden geçiyoruz, bu kötü dönemden alabildiğim pozitif şeylerden birisi de bu, ailemle ciddi anlamda bu kadar uzun bir vakit geçirememiştim" diye konuştu."BİREYSEL ANTRENMANLA, TAKIM ANTRENMANI ARASINDA DAĞLAR KADAR FARK VAR"Koronavirüs pandemisi nedeniyle Fransa Başbakanı Edouard Philippe'in 2019-2020 sezonunun devam etmeyeceğini açıkladı. Profesyonel Futbol Ligi ise, 30 Nisan'da yeniden görüşüleceğini duyurdu. Fransa'da ve dünyanın pek çok ülkesinde görülen koronavirüs pandemisi nedeniyle spor faaliyetleri de durdurulurken, genç oyuncu dönüşlerin fiziksel açıdan oyuncularda sıkıntılar yaşatabileceğine işaret etti. Ersoy, "Dünya üzerinde hiçbir futbolcu, takım antrenmanı yaptığı seviyeye hiçbir şekilde ulaşamayacak. Dünyanın en iyi besleneni, en iyi uyuyanı, en iyi antrenman yapanının bile o seviyeye ulaşması mümkün değil. Bireysel yapılan antrenmanların takımla yapılan antrenmanlar arasında dağlar kadar farklar vardır. Bunu futbolcu doruklarına kadar hisseder. Bizim geri dönüşlerimizde de çok büyük sıkıntılar olacaktır diye düşünüyorum. Ama, bu süre zarfında ülke futbollarını yöneten federasyonların da bunu düşünerek hareket edeceğini düşünüyorum. Bizleri koruyacağını düşünüyorum" şeklinde değerlendirmede bulundu."MİLLİ TAKIM HAYALİMDEN HİÇ VAZGEÇMEDİM"Bursaspor'dan Le Havre'ye olan transfer sürecinde, Fransa'ya giderken yeniden Milli Takım'da forma giyebilme adına bir mücadeleye girdiğini de kaydeden Ersoy, "Türkiye'de Bursaspor'da oynarken ilk defa Milli Takım'da forma giydim, üst üste 3-4 kez Milli Takım'a çağrıldım. Daha sonrasında yurtdışına transfer oldum ve transfer olunca amaçlarımdan birisi de öncelikle Le Havre'nin başarısı için mücadele edip, ardından daha popüler ve kaliteli bir lige giderek ülkemi temsil etmek. Ayrıca bununla birlikte Milli Takım başarısı da kafamda hep vardı. Bu hayalimden, hedefimden hiç vazgeçmedim. Hatta sezon iptal olmadan önce de son Milli Takım kampımıza davet almıştım. Bu beni çok mutlu etmişti ama bu virüsten dolayı tabii ki kampımız da iptal oldu, oraya da gidemedim. Bunu Le Havre'de oynarken de başarabildim. Sezon başı koyduğum hedeflere bu tarz geri dönüşler almak beni çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı."2021 YILI BENİM İÇİN BİR ŞANS"2021 yılının kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayan Ertuğrul Ersoy, kariyer hedeflerine ilişkin, "2021 için, gerçekten çok diri bir hedefim var ve bunu da kendim için şans olarak görüyorum. 2021 yılı, kendi kariyer planlamam adına transfer yılıydı aslında, bu yılın yaz ayları kendi adıma transfer yapma dönemiydi. Şu anda Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 2021'e ertelenmesi, benim o turnuvaya daha da popüler bir takımdan gitme hedefim için bir şans. 2021 yılında Le Havre'de oynamaya devam edersem, A Milli Takım'la şampiyonaya yine gidebilirim, ancak bu yaz planladığım bir takıma transfer olursam, o planladığım takımdan şampiyonaya gitmem daha kolay olacak düşüncesindeyim" şeklinde konuştu."OLABİLECEK EN ÜST SEVİYE HEDEFİM"

Son olarak kendisiyle ilgili bir itirafta da bulunan Ersoy, bundan sonraki kariyer hedefine ilişkin "Bursaspor'da şunu öğrendim aslında, 13 yaşında ben bu takımın kaptanı olacağım demiştim. Bugün baktığımda ondan sonrasında bir bocaladım, niye bocaladığım hakkında düşündüğüm zaman da şu cevaba vardım; ben o zamanki hayalimi Bursaspor kaptanı olarak bırakmışım. Ondan sonrasını hayal etmemişim, o seviye benim için yeterli demişim. O günlerde bir bocalamaya başladım. Bugün açıkçası böyle bir soruya karşılık bir cevabım yok. Olabilecek en üst seviye hedefim, en doruk noktası. Hedefim en üstte olmak, dünyanın en iyisi olmak. Neden olmasın" yanıtını verdi.

Kaynak: DHA

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