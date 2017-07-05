"Ertuğrul 1890" TRT 1 Ekranlarında!

Japonya ile Türkiye'nin ilişkilerine damga vuran ve iki ülke arasındaki dostluğun pekişmesinde büyük rol oynayan iki tarihi olayın anlatıldığı Japon-Türk ortak yapımı "Ertuğrul 1890" filmi 6 Temmuz Perşembe akşamı saat 20.00'da TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.

Yönetmenliğini Mitsutoshi Tanaka'nın yaptığı filmin oyuncu kadrosunda Seiyou Uchino, Kenan Ece, Shioli Kutsuna, Alican Yücesoy, Yui Natsukawa, Uğur Polat, Yukiyoshi Ozawa, Mehmet Özgür, Deniz Oral ve Tamer Levent gibi isimler bulunuyor.

Film, iki ülkenin, Japonya-Türkiye, dostluğunu pekiştiren iki tarihi olayı anlatır. 1887 yılında Japon heyetinin İstanbul'u ziyaret etmesinin ardından Osmanlı firkateyni olan Ertuğrul Japonya'ya gider. Ertuğrul Japonya'dan geri dönmek için yola çıktığında ise kayalıklara çarpar ve 681 kişiyle sulara gömülür.

Firkateynden yalnızca 69 kişi sağ kalır, yaralılar sahile ulaştığında Japon köylüler tarafından misafir edilirler. İlerleyen yıllarda Türk-Japon dostluğuna atfen kazanın yaşandığı bölgeye anıt dikilir.