'ERTELENMİŞ BAYRAM ZİYARETLERİNE DİKKAT, SOSYAL HAREKETLİLİK AZALTILMALI'
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'ERTELENMİŞ BAYRAM ZİYARETLERİNE DİKKAT, SOSYAL HAREKETLİLİK AZALTILMALI'

'ERTELENMİŞ BAYRAM ZİYARETLERİNE DİKKAT, SOSYAL HAREKETLİLİK AZALTILMALI'
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAMSUN Tabip Odası Başkanı Dr. Funda Furtun, Bayramdan çıktık ve önümüzde ertelenmiş bayram ziyaretleri var. Dikkatli olmalıyız, sosyal hareketliliği azaltmalıyız dedi.

SAMSUN Tabip Odası Başkanı Dr. Funda Furtun, Bayramdan çıktık ve önümüzde ertelenmiş bayram ziyaretleri var. Dikkatli olmalıyız, sosyal hareketliliği azaltmalıyız dedi.

Tam kapanma sonrası sosyal hareketliliğin azaltılması gerektiğini belirten Samsun Tabip Odası Başkanı Furtun, kentte günlük vaka sayılarının 500'e kadar indiğini söyledi. Hastanelerde ve yoğun bakımlarda rahatlama olduğunu kaydeden Dr. Furtun, Kademeli normalleşme başladı ama sabah aşırı yoğunluk hissettik. Okullar açılmamasına rağmen aşırı derecede trafik vardı. Kalabalığın dışarıda oldukça yoğun olduğunu görüyoruz. Açılma ile beraber halkımızda 'tamamen bitti' algısının olmasını istemiyoruz. Bayramdan çıktık ve önümüzde ertelenmiş bayram ziyaretleri var. Dikkatli olmalıyız, sosyal hareketliliği azaltmalıyız. Kapalı ortamlarda bir arada olmamaya çok dikkat etmeliyiz. Vaka sayılarımız azalmışken açılma ile beraber artmasından endişe ediyoruz; çünkü bu durumu defalarca yaşadık. Bu yüzden daha önce yaptığımız hataları yapmamamız gerekiyor. Halkımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum dedi.

'ERTELENMİŞ BAYRAM ZİYARETLERİNE DİKKAT, SOSYAL HAREKETLİLİK AZALTILMALI'
'ERTELENMİŞ BAYRAM ZİYARETLERİNE DİKKAT, SOSYAL HAREKETLİLİK AZALTILMALI'
'ERTELENMİŞ BAYRAM ZİYARETLERİNE DİKKAT, SOSYAL HAREKETLİLİK AZALTILMALI'
'ERTELENMİŞ BAYRAM ZİYARETLERİNE DİKKAT, SOSYAL HAREKETLİLİK AZALTILMALI'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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