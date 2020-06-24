Ertelenen Zafer Günü kutlamaları Kızıl Meydan'da yapıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ertelenen Zafer Günü kutlamaları Kızıl Meydan'da yapıldı

Korona virüs nedeniyle ertelenen Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sına karşı zafer kazanmasının 75. yılı kutlamaları sabahın erken saatlerinde başladı.

Ertelenen Zafer Günü kutlamaları Kızıl Meydan'da yapıldı
24.06.2020 12:31 | Son Güncelleme: 24.06.2020 12:39

Korona virüs nedeniyle ertelenen Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sına karşı zafer kazanmasının 75. yılı kutlamaları sabahın erken saatlerinde başladı.

Rusya'da 9 Mayıs'ta kutlanması planlanan Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sına karşı zafer kazanmasının 75. Yılı ertelenmişti. Zafer Günü kutlamaları, bugün sabahın erken saatlerinde başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve çok sayıda devlet ve hükümet başkanının da katıldığı kutlamalar kapsamında askeri tören Kızıl Meydan'da gerçekleştirildi Yapılan tören, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygunun Aurus üstü açık aracı içinde hareketi ile başladı. Geçit törenine 14 binden fazla askeri personel, 234 adet tarihi ve modern askeri teçhizat ve 75 uçak katıldı. Kızıl Meydan'daki törende Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Hindistan, Kazakistan, Kırgızistan, Çin, Moldova, Moğolistan, Sırbistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'dan askerler yer aldı. Geçit töreninde savaş uçakları tarafından gerçekleştirilen gösteri izleyenleri kendine hayran bıraktı. Gökyüzüne Rusya Bayrağını çizen uçaklar dakikalarca alkışlandı.

Öte yandan korona virüs salgını nedeniyle ertelenen kutlamalar için seçilen 24 Haziran tarihi, Rusya için önemli bir tarih. İkinci Dünya Savaşı'nın son bulmasının ardından Kızıl Meydan'da yapılmış ilk askeri geçit de 24 Haziran 1945'te gerçekleştirilmişti. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Politika Manşet

Haberler

Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi Haber
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı Haber
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor Haber
MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı Haber
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Türkiye'nin en mutlu 20 şehri belli oldu! Zirvede ne İstanbul ne İzmir ne de Ankara var Haber
Türkiye'nin en mutlu 20 şehri belli oldu! Zirvede ne İstanbul ne İzmir ne de Ankara var
7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı Haber
7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı
Son dakika: Uşak'ta yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı
Son dakika: Uşak'ta yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı
Eve gelen çocuklar babalarını tavana asılı halde buldu! Olayı kapıdaki 'X' işareti aydınlatacak
Eve gelen çocuklar babalarını tavana asılı halde buldu! Olayı kapıdaki 'X' işareti aydınlatacak
Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat
Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat
4 ev soyan fenomen ve 3 arkadaşı, işler yolunda gitsin diye dilenciye para vermiş
4 ev soyan fenomen ve 3 arkadaşı, işler yolunda gitsin diye dilenciye para vermiş
Tehlike bugün de devam ediyor! Meteoroloji 9 ilimizi sel konusunda uyardı
Tehlike bugün de devam ediyor! Meteoroloji 9 ilimizi sel konusunda uyardı
Koronavirüs salgınında yoğun bakımdaki hasta sayısı son 1 ayın en yüksek seviyesinde
Koronavirüs salgınında yoğun bakımdaki hasta sayısı son 1 ayın en yüksek seviyesinde
İmamoğlu, muhabirin 'tedbir' sorusuna sert çıktı: 20-25 yıldır almayanlara bu soruyu sorabilirsin
İmamoğlu, muhabirin "tedbir" sorusuna sert çıktı: 20-25 yıldır almayanlara bu soruyu sorabilirsin
FETÖ milyonlarca gencin hayalini böyle çaldı! Mülakatlarda dikkat çeken 'kırmızı kravat' detayı
FETÖ milyonlarca gencin hayalini böyle çaldı! Mülakatlarda dikkat çeken "kırmızı kravat" detayı
Toplum Bilimleri Kurulu toplandı! YKS ve Kurban Bayramı tedbirleri ele alındı
Toplum Bilimleri Kurulu toplandı! YKS ve Kurban Bayramı tedbirleri ele alındı
Son Dakika: Yüksekova'da yaşanan çatışmada bir kahraman askerimiz şehit oldu
Son Dakika: Yüksekova'da yaşanan çatışmada bir kahraman askerimiz şehit oldu
Şantaj davasından beraat eden güzellik kraliçesi Sibel Demiralp kendisini savundu: Tuzağa düştüm
Şantaj davasından beraat eden güzellik kraliçesi Sibel Demiralp kendisini savundu: Tuzağa düştüm
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Dondurulmuş gıdalarda virüs yaşayabilir
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Dondurulmuş gıdalarda virüs yaşayabilir
Asırlık zeytin ağaçlarının meyvesi, açık artırmayla satılacak
Asırlık zeytin ağaçlarının meyvesi, açık artırmayla satılacak
Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar
Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar
Esenyurt'ta sağanak yağışın ardından toprak kayması meydana geldi! Araçların zarar gördüğü anlar kamerada
Esenyurt'ta sağanak yağışın ardından toprak kayması meydana geldi! Araçların zarar gördüğü anlar kamerada
Camiler 100 gün sonra tekrar toplu ibadete açıldı
Camiler 100 gün sonra tekrar toplu ibadete açıldı
10 kişilik aile 1 motosiklete bindi
10 kişilik aile 1 motosiklete bindi
Esenyurt'taki selde bodrum kattaki evinde mahsur kalan vatandaş Davaro filmi sayesinde hayatta kaldı
Esenyurt'taki selde bodrum kattaki evinde mahsur kalan vatandaş Davaro filmi sayesinde hayatta kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 üniversiteye yeni rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 üniversiteye yeni rektör atadı
Meksika'daki 7.5 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti
Meksika'daki 7.5 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti
Melih Gökçek, İstanbul'da yaşanan hortumu İmamoğlu'na bağladı
Melih Gökçek, İstanbul'da yaşanan hortumu İmamoğlu'na bağladı
Çatalca'da bir aile evlerinin üzerinden geçen hortumu saniye saniye kaydetti
Çatalca'da bir aile evlerinin üzerinden geçen hortumu saniye saniye kaydetti
Erzurumlu çoban, yaralı keklik için 5 kilometre yürüdü
Erzurumlu çoban, yaralı keklik için 5 kilometre yürüdü
Koronavirüsü hafife alan Bolsonaro'ya mahkeme tarafından maske takma zorunluluğu getirildi
Koronavirüsü hafife alan Bolsonaro'ya mahkeme tarafından maske takma zorunluluğu getirildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Halife Hafter Fahrettin Koca Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Safiye Soyman Burcu Esmersoy Nuri Bilge Ceylan
Spor Falcao Cüneyt Çakır Alper Ulusoy Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Su Sel Bodrum Beşiktaş
Şu an buradasınız: Ertelenen Zafer Günü kutlamaları Kızıl Meydan'da yapıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 12:41:33. #1.14#
title