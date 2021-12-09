Tuzlaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı 22 Aralık'ta oynanacak - Haberler Spor
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Tuzlaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı 22 Aralık'ta oynanacak

Tuzlaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı 22 Aralık'ta oynanacak
AA / Süha Gür - Haberler | Spor

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında elverişsiz saha koşulları nedeniyle ertelenen Tuzlaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı 22 Aralık Çarşamba günü oynanacak.

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında elverişsiz saha koşulları nedeniyle ertelenen Tuzlaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı 22 Aralık Çarşamba günü oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre saat 13.30'da başlayacak müsabakanın oynanacağı stadyum daha sonra ilan edilecek.

AA / Süha Gür - Spor Haberleri

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