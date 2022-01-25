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Ertelenen Türkiye Büyükler Ferdi Halter Şampiyonası, şubatta Çorum'da yapılacak

Ertelenen Türkiye Büyükler Ferdi Halter Şampiyonası, şubatta Çorum'da yapılacak
AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Elverişsiz hava koşulları nedeniyle ertelenen Türkiye Büyükler Ferdi Halter Şampiyonası'nın yeni tarihi açıklandı.

ÇORUM (AA) - Elverişsiz hava koşulları nedeniyle ertelenen Türkiye Büyükler Ferdi Halter Şampiyonası'nın yeni tarihi açıklandı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen şampiyona, 2-6 Şubat tarihlerinde Çorum'da Tevfik Kış Spor Salonu'nda düzenlenecek.

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri

Türkiye, Halter, Çorum, Spor, Haber

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