Ertelenen Türkiye Büyükler Ferdi Halter Şampiyonası, şubatta Çorum'da yapılacak
AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Elverişsiz hava koşulları nedeniyle ertelenen Türkiye Büyükler Ferdi Halter Şampiyonası'nın yeni tarihi açıklandı.
ÇORUM (AA) - Elverişsiz hava koşulları nedeniyle ertelenen Türkiye Büyükler Ferdi Halter Şampiyonası'nın yeni tarihi açıklandı.
Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen şampiyona, 2-6 Şubat tarihlerinde Çorum'da Tevfik Kış Spor Salonu'nda düzenlenecek.
AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri