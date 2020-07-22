Ertelenen olimpiyatlarla ile ilgili organizasyon komitesinden açıklama
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Ertelenen olimpiyatlarla ile ilgili organizasyon komitesinden açıklama

Korona virüs salgınına dair koşulların değişmemesi halinde ertelenen oyunların 2021'de de yapılmasının zor olduğunu belirten Tokyo Olimpiyat Organizasyon Komitesi Başkanı Yoshiro Mori, aşı ve tedavi çalışmalarındaki gelişmelerin süreçte kilit rol oynayacağını söyledi.

Ertelenen olimpiyatlarla ile ilgili organizasyon komitesinden açıklama
22.07.2020 10:22 | Son Güncelleme: 22.07.2020 10:26

Korona virüs salgınına dair koşulların değişmemesi halinde ertelenen oyunların 2021'de de yapılmasının zor olduğunu belirten Tokyo Olimpiyat Organizasyon Komitesi Başkanı Yoshiro Mori, aşı ve tedavi çalışmalarındaki gelişmelerin süreçte kilit rol oynayacağını söyledi.

Covid-19 salgını nedeniyle gelecek yıla ertelenen olimpiyatların 2021'de gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğine dair tartışmalar sürerken, konuya ilişkin açıklama Tokyo Olimpiyat Organizasyon Komitesi Başkanı Yoshiro Mori'den geldi. Japonya kamu yayıncısı NHK'ye verdiği röportajda süreci değerlendiren Mori, salgın koşullarının değişmemesi halinde oyunların gelecek yıl da yapılamayabileceğini belirtti. Buna rağmen son kararı Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) vereceğine vurgu yapan Mori, varsayımlara dayalı böyle bir konuda kesin cevap vermenin mümkün olmadığını da sözlerine ekledi. Mori, ayrıca salgına dair mevcut durumun bir yıl boyunca devam edeceğini düşünmediğini kaydetti.

"AŞI VE TEDAVİ KİLİT ROL OYNAYACAK"

Korona virüse karşı geliştirilecek aşı ve tedavi yöntemlerinin oyunların geleceğinde kilit rol oynayacağının altını çizen Mori, gelecek yıl da yapılmaması halinde olimpiyatları tekrar ertelemenin zor olacağını ifade etti. Üzerinde çalışılan olası senaryolara da değinen Mori, seyirci sayısını azaltmaya yönelik planları uygulamanın düşünüldüğü kadar kolay olmadığını dile getirdi.

"TEK SEÇENEK İSE DÜŞÜNÜLÜR"

Mori, seyircisiz olimpiyat senaryosunun ise şu an masada olmadığını hatırlattı. Buna rağmen, tek seçenek olduğunun ortaya çıkması halinde söz konusu ihtimalin gerçekleşebileceğine değinen Mori, bu durumda oyunların iptalinin de gerçekçi bir senaryo olarak karşılarına çıkabileceğini ifade etti. Mori, olimpiyatların kaderinin insanlığın salgının üstesinden gelip gelemeyeceğine bağlı olduğunu yineledi.

1 YILLIK GERİ SAYIM

2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları sporcular ve ulusal olimpiyat komitelerinin Covid-19 salgını nedeniyle dile getirdiği endişelerin ardından önümüzdeki yıla ertelenmiş, olimpiyat oyunlarının 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021, paralimpik oyunlarının ise 24 Ağustos - 5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklanmıştı. Covid-19 karşısında etkin bir tedavi ya da aşı bulunamaması nedeniyle dev organizasyonun iptal edilebileceği ya da seyircisiz olarak yapılabileceği söylentileri gündeme gelmişti.

(Burak Ersoy/İHA)

Kaynak: İHA

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