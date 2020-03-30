SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Ertelenen olimpiyatlar için yeni takvim belli oldu - Spor
Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Tokyo, Spor

Ertelenen olimpiyatlar için yeni takvim belli oldu

Tokyo Olimpiyat Organizasyon Komitesi Başkanı Yoshiro Mori, iptal edilen etkinlikle ilgili yeni takvimin çok yakında netleşeceğini açıkladı.

30.03.2020 14:25 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:25
Ertelenen olimpiyatlar için yeni takvim belli oldu

Tokyo Olimpiyat Organizasyon Komitesi Başkanı Yoshiro Mori, iptal edilen etkinlikle ilgili yeni takvimin çok yakında netleşeceğini açıkladı. Japon medyası ise, olimpiyatların muhtemel başlangıç tarihini 23 Temmuz 2021 olarak duyurdu.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgınının ardından uzun tartışmaların sonucunda ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı Yoshiro Mori, etkinlikle ilgili yeni takvimin çok yakında netleşeceğini açıkladı. Komite yöneticilerinin bugün gerçekleştirdiği toplantının ardından konuşan Mori, geçen haftadan bu yana Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) yetkilileri ile telekonferanslar gerçekleştirerek olası yeni tarihlerin artı ve eksiklerini ele aldıklarını söyledi. Tarafların fikir birliğine varmak üzere olduğunu ve kararın IOC Başkanı Thomas Bach'a iletildiğini belirten Mori, IOC'den kısa süre içinde geri dönüş beklediklerini vurguladı.

Japon medyası duyurdu

Japon medyası, yerel hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlerinde, olimpiyatlarla ilgili yeni tarihin 23 Temmuz 2021 olarak belirlendiğini duyurdu. Tarih seçimi için koronavirüs salgınının olası bitiş tarihinin dikkate alındığı belirtildi.

Pandemi nedeniyle ertelenmişti

Hakkındaki tartışmalar uzun süredir devam eden 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları ile ilgili farklı senaryolar gerek IOC gerek ise Japonya hükümeti tarafından uzun süre yalanlanmış, IOC yaklaşık 2 hafta önce yaptığı açıklamada erteleme dahil olası senaryolar hakkındaki kararın 4 hafta içinde verileceğini duyurmuştu. Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin, "olimpiyatlar eksiksiz yapılamayacaksa, erteleme seçeneği gündeme gelebilir" çıkışının ardından ise, IOC üyesi Dick Pound erteleme kararının hali hazırda verildiğini, yeni ajandanın önümüzdeki haftalarda netleşeceğini söylemişti.

Son olarak da IOC Başkanı Thomas Bach ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe oyunların ertelenmesi konusunda görüş birliğine varmıştı. - TOKYO

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Tokyo Olimpiyatlarının başlama tarihi belli oldu Spor
Tokyo Olimpiyatlarının başlama tarihi belli oldu
Terim'in taburcu olması sonrası, kızı Buse'den ilk paylaşım geldi Spor
Terim'in taburcu olması sonrası, kızı Buse'den ilk paylaşım geldi
F.Bahçe'den tarihi koronavirüs yardımı! Spor dünyasına dev çağrı Spor
F.Bahçe'den tarihi koronavirüs yardımı! Spor dünyasına dev çağrı
Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim hastaneden taburcu edildi Spor
Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim hastaneden taburcu edildi
Yıldız isim, taraftara kötü haberi verdi: Beşiktaş'tan ayrılabilirim Spor
Yıldız isim, taraftara kötü haberi verdi: Beşiktaş'tan ayrılabilirim
Süper Lig'de play-off iddiaları için, Bakanlık'tan resmi açıklama geldi Spor
Süper Lig'de play-off iddiaları için, Bakanlık'tan resmi açıklama geldi
'Evde kal' çağrısı yapan Ronaldo'nun dışarı çıkması, sosyal medyada tepki çekti
"Evde kal" çağrısı yapan Ronaldo'nun dışarı çıkması, sosyal medyada tepki çekti
Futbolcu Yusuf Yazıcı, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu
Futbolcu Yusuf Yazıcı, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu
Işıl Reçber, sosyal medyadan gelen tepkilere sert çıktı: İnsanlar önce kendilerini sorgulasın
Işıl Reçber, sosyal medyadan gelen tepkilere sert çıktı: İnsanlar önce kendilerini sorgulasın
Ekrem İmamoğlu, Fatih Terim'le yaptığı görüşmeyi anlattı: Sesi çok iyiydi
Ekrem İmamoğlu, Fatih Terim'le yaptığı görüşmeyi anlattı: Sesi çok iyiydi
Galatasaray'dan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak açıklaması: Tedavileri devam ediyor
Galatasaray'dan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak açıklaması: Tedavileri devam ediyor
İttifak Holding Konyaspor, Robert Mak ile yollarını ayırdı
İttifak Holding Konyaspor, Robert Mak ile yollarını ayırdı
Fatih Terim'den emeklilik açıklaması: Ne bırakması? Çok daha güçlü döneceğim
Fatih Terim'den emeklilik açıklaması: Ne bırakması? Çok daha güçlü döneceğim
Ümit Özat'ın saçlarını kesip şarkı söylediği video, sosyal medyayı salladı
Ümit Özat'ın saçlarını kesip şarkı söylediği video, sosyal medyayı salladı
Futbolculardan 'koronavirüs'e karşı alkış toplayan hareket
Futbolculardan 'koronavirüs'e karşı alkış toplayan hareket
Fatih Terim'in kızı Buse Terim: Babamın yeni yapılan test sonuçları henüz gelmedi
Fatih Terim'in kızı Buse Terim: Babamın yeni yapılan test sonuçları henüz gelmedi
Fatih Terim'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama: 1-2 güne kadar bir test daha yapılacak
Fatih Terim'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama: 1-2 güne kadar bir test daha yapılacak
Mike Tyson'dan yıllar sonra gelen kaplan itirafı: 250 bin dolar ödemek zorunda kaldım
Mike Tyson'dan yıllar sonra gelen kaplan itirafı: 250 bin dolar ödemek zorunda kaldım
Evde temizlik yapan güzel spor spikeri sosyal medyayı salladı
Evde temizlik yapan güzel spor spikeri sosyal medyayı salladı
İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Spadafora: Futbol ligleri 3 Mayıs'ta başlamayacak
İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Spadafora: Futbol ligleri 3 Mayıs'ta başlamayacak
Derby County'den Ferdi Kadıoğlu'na 13 milyon sterlinlik teklif
Derby County'den Ferdi Kadıoğlu'na 13 milyon sterlinlik teklif
Boateng, Aubameyang'ı 'Come to Beşiktaş' diyerek siyah-beyazlı takıma çağırdı
Boateng, Aubameyang'ı "Come to Beşiktaş" diyerek siyah-beyazlı takıma çağırdı
Galatasaray; Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba ve Adem Büyük'le yeni sözleşme imzalayacak
Galatasaray; Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba ve Adem Büyük'le yeni sözleşme imzalayacak
Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak koronavirüsü yendi
Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak koronavirüsü yendi
Fenerbahçe, Obradovic'le yolları ayırıp Jasikevicius'u göreve getirecek
Fenerbahçe, Obradovic'le yolları ayırıp Jasikevicius'u göreve getirecek
Umut Meraş: Sezon başında Beşiktaş, devre arasında da Galatasaray teklif yaptı
Umut Meraş: Sezon başında Beşiktaş, devre arasında da Galatasaray teklif yaptı
Galatasaraylı Ahmet Çalık, Selçuk İnan ve Şener Özbayraklı, hastaneye yatak ve malzeme yardımında bulundular
Galatasaraylı Ahmet Çalık, Selçuk İnan ve Şener Özbayraklı, hastaneye yatak ve malzeme yardımında bulundular
Atletico Madrid'in 14 yaşındaki oyuncusu Christian Minchola, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Atletico Madrid'in 14 yaşındaki oyuncusu Christian Minchola, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
New York Knicks'in sahibi James Dolan, koronavirüse yakalandı
New York Knicks'in sahibi James Dolan, koronavirüse yakalandı
Uruguay Futbol Federsayonu, 400 çalışanın sözleşmesini askıya aldı
Uruguay Futbol Federsayonu, 400 çalışanın sözleşmesini askıya aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Mustafa Şentop Mustafa Destici Fahrettin Altun İçişleri Bakanı
Magazin Hadise Hande Yener Demet Akalın Chloe Loughnan
Spor Arda Turan Sergen Yalçın Malcolm Thomas Hikmet Karaman Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Polis Açıklama Fatih Terim Büyükçekmece
Şu an buradasınız: Ertelenen olimpiyatlar için yeni takvim belli oldu - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2020 16:05:43. #1.15#
title