"Ertelenen lig ve kupa maçları Antalya'da oynansın" önerisi
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"Ertelenen lig ve kupa maçları Antalya'da oynansın" önerisi

05.01.2021 11:29 | Son Güncelleme: 05.01.2021 11:32

Spor Turizmi Birliği Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, ertelenen lig ve Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarının Antalya'da oynanması önerisinde bulundu.

Spor Turizmi Birliği Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, ertelenen lig ve Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarının Antalya'da oynanması önerisinde bulundu.

Yaşacan, AA muhabirine, takımların Antalya'da yaptığı devre arası kamp döneminin, bu yıl sürenin kısa olması, lig ve kupa maçları nedeniyle yapılamama durumuyla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Sahip olduğu konaklama ve FIFA kriterlerine uygun spor tesisleriyle her türlü organizasyona hazır olan Antalya'da takımların kamp yapmasının hem kulüpler hem de turizmciler açısından faydalı olduğunu belirten Yaşacan, "Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) geçen sene temmuz ayında Antalya'da 2. ve 3. liglerin play-off maçlarını organize etmişti. Çok da başarılı geçmişti. Takımlar, futbolcular ve yayıncı kuruluş çok memnun kalmıştı. Aynı örnekte olduğu gibi kamp dönemine denk gelen ertelenen lig maçları ve Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarının Antalya'da oynatılmasını istiyoruz." diye konuştu.

"Bir taşla 10 kuş vurulacak"

Yaşacan, böyle bir karar alınması durumunda, takımlarının deplasmanlar yerine kamp için harcama yapacağı için ekonomik olarak bir sıkıntıya girmeyeceğini ifade ederek, uzun süredir kamp yapmayan futbolcuların da kaynaşmalarının sağlanacağını vurguladı.

TFF'nin play-off karşılaşmalarında olduğu güzel bir organizasyon yapacağına inandığını dile getiren Yaşacan, şöyle devam etti:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığımızın yaptığı çalışmalar sayesinde, hijyenik bir ortamda yeni bir otelde kamplarını yapacaklar. Otellerimiz de 'ölü sezon' dediğimiz dönemde hem doluluklarını yakalamış hem de yurt dışına karşı güzel bir mesaj vermiş olacak. Turizmde Kovid-19'la ilgili hiçbir konuda sıkıntı yaşamadık. Otellerimizde çok iyi bir hijyen ortamı oluşturuldu. Bu ortamda ertelenen maçlar ve Ziraat Türkiye Kupası'nın maçları çok güzel organize edilebilir. Herkes bu konuda rahatlamış olur. Takımlarımızın da bu tür bir organizasyondan memnun kalacağına inanıyoruz. Çok ekonomik olacak. Deplasman gideri ve yol giderini TFF karşılayacak. Kulüplerimiz de kamp yapmış olacak. Bir taşla 10 kuş vurulacak."

Yaşacan, bu konuda iletişim kurdukları kulüplerden olumlu dönüşler aldıklarının, TFF'nin bu konuda harekete geçmesini beklediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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