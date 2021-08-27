Ertelenen İsrail Başbakanı Bennett-ABD Başkanı Biden görüşmesi bugün yapılması planlanıyor

İsrail Başbakanlığından bugün yapılan açıklamaya göre, Afganistan'da meydana gelen bombalı saldırılar nedeniyle dün yapılması planlanan Bennett-Biden görüşmesi bugüne ertelendiği belirtildi.

İsrail Başbakanlığından bugün yapılan açıklamaya göre, Afganistan'da meydana gelen bombalı saldırılar nedeniyle dün yapılması planlanan Bennett-Biden görüşmesi bugüne ertelendiği belirtildi.

İsrail Başbakanlığından yapılan açıklamada "Başkan Biden, Afganistan'daki olaylar ışığında görüşme saatinin değişmesi konusundaki anlayışı için Başbakan Bennett'e teşekkür etti ve bugün daha sonra yapılacak olan görüşmeyi dört gözle beklediğini de sözlerine ekledi" ifadelerine yer verildi. İsrail Başbakanı Naftali Bennett, göreve gelmesinden sonra ilk kez ABD Başkanı Joe Biden ile yüz yüze görüşecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı