SPOR Ertelenen Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı sonrası futbolcular stadyumdan ayrıldı - Haberler
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SPOR Ertelenen Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı sonrası futbolcular stadyumdan ayrıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yeni Malatyaspor maçı sonrası futbolcular stadyumdan ayrıldıKadir GÜNEŞ - Ahmet ATMACA / GAZİANTEP, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Gaziantep FK, sahasında karşılaştığı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor mücadelesinin yoğun kar yağışı sebebiyle yarına ertelenmesinin ardından her...

Yeni Malatyaspor maçı sonrası futbolcular stadyumdan ayrıldı

Kadir GÜNEŞ - Ahmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Gaziantep FK, sahasında karşılaştığı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor mücadelesinin yoğun kar yağışı sebebiyle yarına ertelenmesinin ardından her iki takımın futbolcuları takım otobüsü ile stadyumdan ayrıldı.

SPOR Ertelenen Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı sonrası futbolcular stadyumdan ayrıldı

SPOR Ertelenen Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı sonrası futbolcular stadyumdan ayrıldı

SPOR Ertelenen Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı sonrası futbolcular stadyumdan ayrıldı

SPOR Ertelenen Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı sonrası futbolcular stadyumdan ayrıldı

SPOR Ertelenen Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı sonrası futbolcular stadyumdan ayrıldı

SPOR Ertelenen Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı sonrası futbolcular stadyumdan ayrıldı

SPOR Ertelenen Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı sonrası futbolcular stadyumdan ayrıldı

SPOR Ertelenen Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı sonrası futbolcular stadyumdan ayrıldı

SPOR Ertelenen Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı sonrası futbolcular stadyumdan ayrıldı

SPOR Ertelenen Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı sonrası futbolcular stadyumdan ayrıldı

SPOR Ertelenen Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı sonrası futbolcular stadyumdan ayrıldı

SPOR Ertelenen Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı sonrası futbolcular stadyumdan ayrıldı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, kar, Spor, Güncel, Haber

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