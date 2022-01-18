SPOR Ertelenen Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maçı sonrası futbolcular stadyumdan ayrıldı

Yeni Malatyaspor maçı sonrası futbolcular stadyumdan ayrıldıKadir GÜNEŞ - Ahmet ATMACA / GAZİANTEP, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Gaziantep FK, sahasında karşılaştığı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor mücadelesinin yoğun kar yağışı sebebiyle yarına ertelenmesinin ardından her...

Yeni Malatyaspor maçı sonrası futbolcular stadyumdan ayrıldı

Kadir GÜNEŞ - Ahmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Gaziantep FK, sahasında karşılaştığı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor mücadelesinin yoğun kar yağışı sebebiyle yarına ertelenmesinin ardından her iki takımın futbolcuları takım otobüsü ile stadyumdan ayrıldı.