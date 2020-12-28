Ertelenen Fraport-TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor maçı yarın oynanacak
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Ertelenen Fraport-TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor maçı yarın oynanacak

28.12.2020 20:19 | Son Güncelleme: 28.12.2020 20:22
Ertelenen Fraport-TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor maçı yarın oynanacak

Süper Lig'in 15. haftasında bugün oynanması gereken ancak yoğun yağış nedeniyle ertelenen Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor maçı, yarın yapılacak.

Süper Lig'in 15. haftasında bugün oynanması gereken ancak yoğun yağış nedeniyle ertelenen Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor maçı, yarın yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Süper Lig'in 15. haftasında bugün oynanması gereken Fraport-TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor karşılaşması Antalya'da yaşanan yoğun yağış ve saha zemininin elverişsiz olması nedeniyle maçın hakemi tarafından yarın aynı saate ertelendi." denildi.

Antalya Stadı'nda yarın oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 20:22:25. #1.15#
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