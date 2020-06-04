Ertelenen Avrupa cimnastik şampiyonalarının yeni tarihi belli oldu Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen artistik ve ritmik cimnastikte Avrupa şampiyonalarının yeni tarihleri belli oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen artistik ve ritmik cimnastikte Avrupa şampiyonalarının yeni tarihleri belli oldu. Avrupa Cimnastik Birliğinden (UEG) yapılan açıklamada, Fransa'nın başkenti Paris'teki Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nın 17-20 Aralık, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nın 9-13 Aralık, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonası'nın ise 26-29 Kasım tarihlerinde yapılacağı duyuruldu. Yarışların formatının ve yapılacak yerlerin değişmeceği belirtildi. Kaynak: AA