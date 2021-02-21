Ertelenen ALES 81 ilde başladı
Sınava girecek kişilerin gelmesi Bina önünde bekleyen görevliler Görevlilerin uyarılarda bulunması Maske ve hijyen malzemeleri Sınava gireceklerin binalara girişleri ANKARA - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2021 yılına...
Sınava girecek kişilerin gelmesi
Bina önünde bekleyen görevliler
Görevlilerin uyarılarda bulunması
Maske ve hijyen malzemeleri
Sınava gireceklerin binalara girişleri ANKARA - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2021 yılına ertelenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020- ALES/2) 81 ilde ve 88 sınav merkezinde gerçekleştiriliyor. Adaylar, erken saatte sınavın yapılacağı okullara gelmeye başladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu