Ertelenen ALES 81 ilde başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ertelenen ALES 81 ilde başladı

21.02.2021 10:53 | Son Güncelleme: 21.02.2021 10:58

Sınava girecek kişilerin gelmesi Bina önünde bekleyen görevliler Görevlilerin uyarılarda bulunması Maske ve hijyen malzemeleri Sınava gireceklerin binalara girişleri ANKARA - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2021 yılına...

Sınava girecek kişilerin gelmesi

Bina önünde bekleyen görevliler

Görevlilerin uyarılarda bulunması

Maske ve hijyen malzemeleri

Sınava gireceklerin binalara girişleri ANKARA - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2021 yılına ertelenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020- ALES/2) 81 ilde ve 88 sınav merkezinde gerçekleştiriliyor. Adaylar, erken saatte sınavın yapılacağı okullara gelmeye başladı.

Ertelenen ALES 81 ilde başladı
Ertelenen ALES 81 ilde başladı
Ertelenen ALES 81 ilde başladı
Ertelenen ALES 81 ilde başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Selahattin Demirtaş
Magazin Oğuzhan Koç Prens Harry Aleyna Tilki Demet Özdemir
Spor Ersun Yanal Abdullah Avcı Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Muğla Şehit İtfaiye Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ertelenen ALES 81 ilde başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.2.2021 10:58:17. #1.16#
title