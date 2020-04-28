Ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları ile ilgili yeni gelişme Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), korona virüsü pandemisi nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın korona virüs kontrol altına alınmadığı sürece 2021'de de yapılabilme ihtimalinin düşük olduğunu açıkladı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), korona virüsü pandemisi nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın korona virüs kontrol altına alınmadığı sürece 2021'de de yapılabilme ihtimalinin düşük olduğunu açıkladı. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren korona virüsü nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları iptal edilmişti. Gelecek yıl korona virüsün kontrol altına alınamaması halinde Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Temmuz 2021'de gerçekleştirilmesi planlanan 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın yine erteleneceğini açıkladı. Tokyo Olimpiyat Organizasyon Komitesi Başkanı Yoshiro Mori iptal edilen etkinlikle ilgili, "Kontrol altına alınamazsa olimpiyatların gelecek yıl yapılma ihtimali de olmaz" ifadelerini kullandı. Mori, "Eğer dünya salgını durdurmayı başarırsa önümüzdeki yaz olimpiyatları barış içinde düzenleyeceğiz" dedi. (İHA) Kaynak: İHA