Erteleme maçında Eyüpspor, Bursaspor'u 3 - 0'la geçti
Demirören Haber Ajansı - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Spor Toto 1. Lig 22'nci hafta erteleme maçında Eyüpspor, evinde Bursaspor'u 3-0 yendi.
Spor Toto 1. Lig 22'nci hafta erteleme maçında Eyüpspor, evinde Bursaspor'u 3-0 yendi. Bu galibiyetle Eyüpspor 45 puanla 5'inci sıraya yükselirken, Bursaspor 25 puanla 18'inci sırada kaldı.
Eyüp Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 2'nci dakikada Pa Dibba, 15'inci dakikada Umut Bulut ve 59'uncu dakikada Timur Temeltaş kaydetti.- İstanbul
#Barcelona - #Galatasaray mücadelesini kim kazanır?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
Süper Lig maçları şifresiz verilse izler misiniz? #SüperLig | #TFF | #futbol— Haberler (@Haberler) March 9, 2022
Demirören Haber Ajansı / Spor