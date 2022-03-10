Erteleme maçında Eyüpspor, Bursaspor'u 3 - 0'la geçti - Haberler

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Erteleme maçında Eyüpspor, Bursaspor'u 3 - 0'la geçti

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Erteleme maçında Eyüpspor, Bursaspor'u 3 - 0'la geçti

Spor Toto 1. Lig 22'nci hafta erteleme maçında Eyüpspor, evinde Bursaspor'u 3-0 yendi.

Spor Toto 1. Lig 22'nci hafta erteleme maçında Eyüpspor, evinde Bursaspor'u 3-0 yendi. Bu galibiyetle Eyüpspor 45 puanla 5'inci sıraya yükselirken, Bursaspor 25 puanla 18'inci sırada kaldı.

Eyüp Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 2'nci dakikada Pa Dibba, 15'inci dakikada Umut Bulut ve 59'uncu dakikada Timur Temeltaş kaydetti.


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Spor

Spor Toto, Bursaspor, Eyüpspor, Spor, Haberler

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