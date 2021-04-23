Ertegün kardeşlerin öyküsünü anlatan "Kapıyı Açık Bırak" belgeseline Washington'da ödül
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Ertegün kardeşlerin öyküsünü anlatan "Kapıyı Açık Bırak" belgeseline Washington'da ödül

Ertegün kardeşlerin öyküsünü anlatan 'Kapıyı Açık Bırak' belgeseline Washington'da ödül
Anadolu Ajansı / Hakan Çopur - Haberler | Güncel

ABD'nin başkenti Washington'da 1930'lu ve 1940'lı yıllarda caz müziğinin yayılmasına destek olarak ırkçılıkla mücadele eden Ahmet Ertegün ile Nesuhi Ertegün'ün öykülerini anlatan "Kapıyı Açık Bırak" (Leave The Door Open) belgeseli, Washington DC Bağımsız Film Festivali'nde "En İyi Belgesel...

ABD'nin başkenti Washington'da 1930'lu ve 1940'lı yıllarda caz müziğinin yayılmasına destek olarak ırkçılıkla mücadele eden Ahmet Ertegün ile Nesuhi Ertegün'ün öykülerini anlatan "Kapıyı Açık Bırak" (Leave The Door Open) belgeseli, Washington DC Bağımsız Film Festivali'nde "En İyi Belgesel Film" ödülünü kazandı.

Yönetmenliğini Ümran Safter'in üstlendiği uzun metraj belgesel, 2021 Washington DC Bağımsız Film Festivali'nden ödülle döndü.

1930'lu ve 40'lı yılların ABD'sinde yaşanan ırkçılığa ve o dönem Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinin ırkçılıkla mücadelesine ışık tutan belgesel, festivalde "En İyi Belgesel Film" ödülüne layık görüldü.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğini 1934-1944'te yapan Münir Ertegün'ün iki oğlu Ahmet ile Nesuhi'nin caza ilgileri, ırk ayrımcılığının yoğun olduğu o dönemde siyahi caz sanatçılarına Büyükelçiliğin kapılarını açmış ve çok sayıda siyahi cazcı elçilikte düzenli performanslar sergilemişti.

Kısa süre içinde müzik dünyasında yankı bulan süreç ırk ayrımcılığıyla mücadele bağlamında hala önemli bir başarı olarak görülüyor. Ertegün kardeşlerin daha sonra kurdukları Atlantic Records, Amerikan müzik tarihinin en başarılı şirketlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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