Ertegün Kardeşler Irkçılığa Müzikle Meydan Okudu
ABD müzik piyasasına isimlerini altın harflerle yazdıran Ahmet ve Nesuhi Ertegün kardeşlerin caz sevgisi, ırkçılıkla mücadelenin de bir simgesiydi.
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ABD müzik piyasasına isimlerini altın harflerle yazdıran Ahmet ve Nesuhi Ertegün kardeşlerin caz sevgisi, ırkçılıkla mücadelenin de bir simgesiydi. Washington'daki Türk Büyükelçiliği rezidansında başlayan bu hikaye, yapımcı Ümran Safter'ın son belgeselinde, etkileyici görüntülerle gün yüzüne çıktı
Kaynak: DailyMotion.com