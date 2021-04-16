Ertegün Kardeşler Irkçılığa Müzikle Meydan Okudu
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Ertegün Kardeşler Irkçılığa Müzikle Meydan Okudu

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

ABD müzik piyasasına isimlerini altın harflerle yazdıran Ahmet ve Nesuhi Ertegün kardeşlerin caz sevgisi, ırkçılıkla mücadelenin de bir simgesiydi.

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ABD müzik piyasasına isimlerini altın harflerle yazdıran Ahmet ve Nesuhi Ertegün kardeşlerin caz sevgisi, ırkçılıkla mücadelenin de bir simgesiydi. Washington'daki Türk Büyükelçiliği rezidansında başlayan bu hikaye, yapımcı Ümran Safter'ın son belgeselinde, etkileyici görüntülerle gün yüzüne çıktı

Ertegün Kardeşler Irkçılığa Müzikle Meydan Okudu

Kaynak: DailyMotion.com

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