Ertan Mısırlı, Resmi Müracaatını Yaptı

Yenice Belediye Başkan aday adayı olduğunu önceden açıklayan işadamı Ertan Mısırlı, AK Parti Yenice İlçe teşkilatına resmi müracaatını yaptı.

Yenice Belediye Başkanlığı için Adalet ve Kalkınma Partisi'nden aday adayı olan Ertan Mısırlı, başvuru dosyasını AK Parti Yenice İlçe Başkanı Yılmaz Kırık'a teslim etti. Mısırlı'yı, partililer ve dostları yalnız bırakmadı.

Ertan Mısırlı,"Mensubu olmaktan onur duyduğum partimizin kuruluşundan bugüne gelinceye kadar partimizin ve davamızın her safhasında yer aldım. İki dönem yani 6 yıla yakın il yönetim kurulu üyeliği vazifesinde bulundum. 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde sizlerden gelen taleplere bizlerde sessiz kalmayarak bugün burada siz vefalı ve de saygıların en büyüğünü hakeden Yeniceli büyüklerim, analarım, bacılarım, arkadaşlarım ve de çok kıymetli genç kardeşlerim bu kutlu yolda sizlerle birlikte yürümekten onur duymaktayım. Bizler bu uğurda Yenicemizin tamamında gönülleri yapmaya, birliği beraberliği sağlamaya, bir olup diri olmak için varız. Bu kutlu yolda sizlerle birlikte yürümeyi ve büyük hedeflere ulaşmayı mukadder kılacak olan rabbime sonsuz hamdediyorum. Sözün özü şu, Yenicemizin geleceği söz konusu olan bu süreçte verin gücünüze bize güçlendirin elimizi bu el sizin olsun. Bu yürek sizin yüreğiniz olsun. Bu beden sizin beden Yeniceme feda olsun. Önümüzdeki yerel seçimlerde belediye başkanı aday adayı olacak tüm arkadaşlara başarılar diliyorum" dedi. - KARABÜK