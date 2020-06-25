ERTA'dan şirketlere finans dışı performans çağrısı Entegre Raporlama Türkiye Ağı (ERTA) şirketlerin finansal performansları kadar finansal olmayan; çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim performansları da önemini hızla artırdığına dikkat çekti.

Entegre Raporlama Türkiye Ağı (ERTA) şirketlerin finansal performansları kadar finansal olmayan; çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim performansları da önemini hızla artırdığına dikkat çekti.

Yatırımcıları, şirketlerin yaptığı şeffaf bilgi paylaşımlarını takibe davet eden bildirge, Entegre Raporlama Türkiye Ağı (ERTA) Yürütme Kurulu Üyeleri tarafından imzalandı.

ERTA, Yürütme Kurulunu oluşturan Prof. Dr. Güler Aras, Borsa İstanbul, TÜSİAD, Global Compact Türkiye, IIRC Türkiye Büyükelçisi, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği, Argüden Yönetişim Akademisi, Çimsa, Garanti BBVA, Allianz Türkiye, İş Bankası, Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, TÜYİD Yeni Yatırımcı İlişkileri Derneği ve VakıfBank'ın imzaladığı bu bildirgeyle tüm yatırımcıları başta finansal ve finansal olmayan bilgilerin bir arada yer aldığı entegre raporlar olmak üzere sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim ilkelerine uyum gibi kapsamlı raporlara erişerek, yatırımlarını yöneltmek istedikleri şirketlerin yaptığı şeffaf bilgi paylaşımlarını takibe davet etti.

Bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Piyasalara ilk defa giriş yapan tasarruf sahipleri, sermaye piyasalarının uzun vadeli bir tasarruf alanı olduğunu unutmamalı ve yatırımlarını profesyonel destek almak suretiyle geniş bir bakış açısıyla yönetmelidirler. Yatırımcıların birikimlerini en iyi şekilde değerlendirebilmeleri, yasal haklarını koruyabilmeleri, bilgi ve yetkisi olmayan kişiler tarafından yanlış yönlendirilmemeleri için sağlıklı bilgiye erişimleri son derece önemlidir. Tasarruf sahiplerinin kendilerine en uygun sermaye piyasası aracına yönelmeleri ve piyasalardaki güven ortamının istikrarı için bilinçli yatırımı önemsiyor, bu yolda kurumsal raporlamanın önemine bir kez daha dikkat çekmek istiyoruz. Bu doğrultuda tüm yatırımcıları, başta finansal ve finansal olmayan bilgilerin bir arada yer aldığı entegre raporlar olmak üzere sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim ilkelerine uyum gibi kapsamlı raporlara erişerek, yatırımlarını yöneltmek istedikleri şirketlerin yaptığı şeffaf bilgi paylaşımlarını takibe davet ediyoruz."

ERTA Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güler Aras konuya ilişkin açıklamasında,

"Kurumlar günümüzde faaliyetlerinin finansal sonuçları ile insana, topluma ve çevreye olan etkilerini ve yarattıkları değeri bilmek isteyen paydaşların talebine karşılık vermek zorundalar. Entegre raporlama, bu yeni düzende kurumların değer yaratma ve paydaş odaklı iş yapma hedeflerine, paydaşların bilgi ihtiyacına cevap veren ana akım raporlama düzeni haline gelmiştir. Zira günümüz ihtiyaçlarında bu raporlama düzeni bir faaliyet raporunda ne yer alması gerekiyorsa onu önermektedir. Sermaye piyasasında yatırımcının güvenle işlem yapabilmesinde bu tür nitelikli bilgi araçlarının yaygınlaşmasının önemi artık göz ardı edilemeyecek noktaya gelmiştir" dedi.

Entegre raporlama ve entegre düşüncenin yaygınlaştırılmasını amaçlayan Entegre Raporlama Türkiye Ağı (ERTA)'nın somut temelleri 2013 yılında TÜSİAD üzerinden, Yatırım Ortamı İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK)'na sunulan proje kapsamında YOİKK 2014-2015 eylem planına entegre raporlama konusunun dahil edilmesi ile atıldı. ERTA, 2017 yılının başında Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreniyle iş dünyasıyla ve bütün paydaşları ile buluştu.

Kaynak: DHA