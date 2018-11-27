Ersur Üretimine Kesintisiz Devam Ediyor

Yalova'da bulunan Ersur Fabrikası yönetiminden yapılan açıklamada fabrikada üretimin devam ettiği, işçilerin maaşlarının kalan kısmının da bugün yatırılacağı dile getirildi.

Sabah saatlerinde Yalova'da bulunan Ersur Fabrikası çalışanlarından bir kısmı maaşlarını alamadıkları gerekçesi ile vardiya değişimini gerçekleştirmişti. Bunun üzerine işçilerle görüşen fabrika yöneticileri işçilere maaşlarının geri kalanının bu akşam ödeneceğinin garantisini verdi. Fabrikadan yapılan açıklamada ise, "Fabrikamız 6 ay içerisinde Bilecik'teki kendi fabrikamıza taşınacak. Bununla ilgili işçilerimizi de bilgilendirdik. Ancak işçilerimizden bazıları süreç hakkında bilgi almak ve maaşlarının geri kalanının da ne zaman yatacağını öğrenmek adına vardiya değişimi yapmayarak bizlerle görüşmek istediler. Bu görüşme sonrasında kendilerine gerekli tüm bilgiyi aktardık. Maaşlarının geri kalan kısmının ise bu gece yatacağını söyledikten sonra tüm işçiler yeniden işbaşı yaptılar. Üretimimiz kesintisiz devam ediyor. Biz 90 ülkeye ihracatı olan bir firmayız" denildi. - YALOVA