Ersur'da Maaş Alamayan İşçiler İş Bıraktı

Yalova'da iplik üretimi yapan Ersur fabrikası çalışanları, 45 gündür maaş alamadıkları gerekçesiyle iş bıraktı. Çok sayıda işçi vardiyayı devir almayarak fabrika önünde beklemeye başladı.

Yalova'daki fabrikasını Bilecik'e taşıma kararı alan Ersur fabrikasında çalışan işçiler, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi başlattı. 45 gündür maaş alamadıklarını ileri süren işçiler, ekonomik olarak sıkıntı yaşadıklarını, bu yüzden böyle bir karar aldıklarını dile getirdiler. İşçiler, fabrika önünde toplu olarak beklemeye başladı. Fabrika yöneticileri ile görüşmek istediklerini belirten işçiler, maaşları hesaplarına yatana kadar işbaşı yapmayacaklarını dile getirdi.

Bilindiği gibi Ersur iplik fabrikası tesislerini Bilecik'e taşıma kararı almış ve bu kararı da Yalova'daki 750 işçisine duyurmuştu. İşçiler maaş alamadıkları gerekçesiyle geçtiğimiz ay da kısa süre grev yapmış, ancak fabrika yönetiminin kendilerine maaşların ödeneceğinin sözünü vermesi üzerine işlerine geri dönmüştü. - YALOVA

Kaynak: İHA