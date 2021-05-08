Ersun Yanal: "Zor bir dönem geçirdik"

Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Trabzonspor maçının ardından, oyuncuların olağanüstü mücadele ettiğini belirterek, "Çok yorgun, bitkin durumdalar.

Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Trabzonspor maçının ardından, oyuncuların olağanüstü mücadele ettiğini belirterek, "Çok yorgun, bitkin durumdalar. Zor dönem geçirdik" dedi.

Süper Lig'in 40. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor karşılaştı. Müsabakayı bordo-mavili ekip 2-1 kazandı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Bugünkü maçın bizim için oldukça yorucu ve zor geçeceği belliydi. Bugünkü sonuçtan sonra dönüp soyunma odasına baktığımda Ankaragücü maçı, özellikle milli aradan sonra sakatlanan oyuncularımız, arkasından da o hafta başlayan 6 oyuncunun covid olması, devre arasındaki transfer yasağı sonrası belli kadroyla mücadeleye iten şartlar ve oyuncularımızın olağanüstü duruşu olduğu bir sezon sonuna getirdi. Olağanüstü mücadele ettiler ve çok yorgun, bitkin durumdalar. Zor dönem geçirdik. Bu mücadeleyi ortaya koydukları için onlara teşekkür ediyorum. Sonda da alacağımız 1 puanla kupa finaline de daha rahat çıkmış olacağız" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı