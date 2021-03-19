Ersun Yanal, Türkiye Kupası'ndaki üçüncü finalinde bu kez kazanmak istiyor
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Ersun Yanal, Türkiye Kupası'ndaki üçüncü finalinde bu kez kazanmak istiyor

19.03.2021 10:47 | Son Güncelleme: 19.03.2021 10:51
Ersun Yanal, Türkiye Kupası'ndaki üçüncü finalinde bu kez kazanmak istiyor

FRAPORT TAV Antalyaspor'u 21 yıl sonra Türkiye Kupası'nda finale taşıyan Teknik Direktör Ersun Yanal, kariyerinde bir ilki gerçekleştirdi.

FRAPORT TAV Antalyaspor'u 21 yıl sonra Türkiye Kupası'nda finale taşıyan Teknik Direktör Ersun Yanal, kariyerinde bir ilki gerçekleştirdi. Yanal, teknik adamlık hayatında daha önce hiç galibiyet alamadığı Aytemiz Alanyaspor'u ilk kez yenme başarısı gösterirken, 3'üncü kez final oynayacağı kupayı da bu kez kazanmayı hedefliyor.

Antalyaspor'a 55 yıllık tarihinde ilk kez 13 maçlık yenilmezlik serisi yaşatan Ersun Yanal, kariyerinde ilk kez Aytemiz Alanyaspor'u mağlup etmeyi başardı. Yanal ayrıca teknik adamlık hayatında 3'üncü kez kupa finali oynama heyecanını da Antalyaspor ile yaşayacak. 59 yaşındaki çalıştırıcı, daha önce oynadığı iki Türkiye Kupası finalini de kaybetti.

3'ÜNCÜ KEZ FİNAL HEYECANIErsun Yanal, Gençlerbirliği'nin başındayken Türkiye Kupası finalinde 2002-2003 sezonunda Trabzonspor'a 3-1, 2003-2004 sezonunda da yine Trabzonspor'a 4-0 kaybederek, kupaya ulaşma şansını yitirmişti. 17 yıl sonra Fraport TAV Antalyaspor ile kariyerinde 3'üncü kez Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselme başarısı yakalayan Yanal, Beşiktaş karşısında galip gelerek kariyerindeki ilk Türkiye Kupası'nı almayı hedefliyor.GOL YEMEDEN FİNALE ÇIKTIAkdeniz ekibi, Türkiye Kupası'nda bu sene oynanan maçlarda gol yemeyen tek takım konumunda. Kırmızı beyazlı takım kupada oynadığı 5 maçın tamamında kalesini gole kapatırken, rakip ağlara ise 9 gol gönderdi. Fraport TAV Antalyaspor, kupada 4'üncü turda Pendikspor'u 2-0, 5'inci turda Boluspor'u 1-0, son 16 turunda Bursaspor'u 3-0, çeyrek finalde Demir Grup Sivasspor'u 1-0 ve yarı finalde Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti.ALANYASPOR'U İLK KEZ YENDİ

Teknik Direktör Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig'de çalıştırdığı takımlar arasında daha önce galibiyeti bulunmadığı Aytemiz Alanyaspor'u da yenmeyi başardı. Deneyimli teknik adamın, daha önce 10 kez rakip olduğu Aytemiz Alanyaspor'a karşı 2 beraberlik ve 7 yenilgisi bulunurken, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 2-0 kazanarak galibiyetle tanıştı. Yanal'ın, Süper Lig'de mücadele eden takımlar arasında sadece Atakaş Hatayspor'a karşı galibiyeti bulunmuyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN

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